Норвегия собирается запретить использовать мазут российским рыбакам в водах острова Шпицберген

Сейчас в некоторых районах территориальных вод острова Шпицберген уже действует запрет на использование тяжёлого топлива, рассказал президент ВАРПЭ Герман Зверев. Но, по его мнению, этот запрет не оказывает существенного влияния на логистику и экономику промысла. По данным ВАРПЭ, в Северном рыбохозяйственном бассейне ведут добычу 172 российских рыбопромысловых судна. Из них около 80 судов в определенные периоды времени осуществляют промысел в Арктической зоне.

«Дизельные двигатели судов можно эксплуатировать как на мазуте, так и на дизельном топливе. Мазут хранится на борту судна и при выходе из зон с ограничениями рыбаки снова переходят на мазут. Однако если будет введен запрет «иметь» на борту мазут при заходе в воды острова Шпицберген, это приведет к логистическим проблемам и потерям выручки рыбопромышленных компаний», – пояснил эксперт журналистам «РГ».

По его подсчётам, при полной замене мазута дизельным топливом для судна типа большого морозильного рыболовного траулера дополнительные расходы на сутки промысла составят приблизительно 1400 долларов. В пересчёте на условные 120 дней работы судна в территориальных водах Шпицбергена рыбопромышленные компании могут не досчитаться 168 тысяч долларов выручки в год (в расчете на одно эксплуатируемое судно).

«Выручка уменьшится на величину, равную увеличению ставки фрахта транспортного рефрижераторного судна с острова Шпицберген, например, в порт Мурманск на 5-10%. Фрахт вырастет за счёт увеличения доли расходов на топливо в стоимости эксплуатации транспортных рефрижераторов. В пересчете на приблизительное количество перегружаемой в укрытиях острова Шпицберген рыбопродукции – около 30 тысяч тонн ежегодно, это может привести к суммарной минимальной потере выручки всех компаний, работающих в зоне регулирования Смешанной российско-норвежской комиссии по рыболовству (СРНК) на 420 тысяч долларов в год. Эти потери напрямую будут зависеть от конъюнктуры нефтяного рынка», – пояснил Зверев.

Он также отметил, что в районе Шпицбергена рыбопромысловые компании могут осуществлять безопасную перегрузку рыбопродукции «под прикрытием берега». Предложенные Норвегией изменения не позволят судам с мазутом на борту зайти в эти воды и перегрузиться. Это ставит под угрозу безопасность судоходства российских рыболовных судов, так как лишает их единственно возможного в этом регионе места для безопасной перегрузки, считает эксперт.

В Росрыболовстве подтвердили, что власти Норвегии предложили поправки в закон об охране окружающей среды Шпицбергена, которые предполагают запрет на использование или наличие на борту иного топлива на нефтяной основе, кроме природного газа и судового газойля. Кроме того, поправки, в случае их принятия, будут относиться ко всем судам, включая рыболовные, круизные, исследовательские, балкерные и другие.

«Ведомство следит за развитием ситуации и намерено запросить текст законопроекта с целью его детального изучения», – заверили в Росрыболовстве.

Вместе с тем, в ведомстве отметили, что подобные инициативы обсуждаются на межгосударственном уровне. Так, в рамках Международной морской организации разработаны поправки в МАРПОЛ (Международную конвенцию по предотвращению загрязнения судов), которые приведут к поэтапному отказу от использования и транспортировки тяжёлого топлива в Арктике с 2024 года.