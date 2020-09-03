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Мурманская область. Арктика (16+)03.09.20 14:40

Норвежцам-соседям понравилось летать «вдоль нашего забора»

Истребитель МиГ-31 вылетал на перехват над Баренцевым морем патрульного самолёта «Orion» Военно-воздушных сил Норвегии, направлявшегося к границе РФ. В результате норвежский самолёт развернулся в противоположную стороны, сообщает Национальный центр управления обороной (НЦУО) РФ.

По данным военных, 3 сентября российские РЛС засекли над нейтральными водами Баренцева моря воздушную цель, летевшую к госгранице. «Для опознавания воздушной цели и недопущения нарушения государственной границы РФ в воздух был поднят истребитель МиГ-31БМ из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Северного флота. Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушную цель как самолёт базовой патрульной авиации Р-3С «Orion» ВВС Норвегии», - сказали в НЦУО.

Как уточнили в Центре, после разворота норвежского самолета от границы Российской Федерации МиГ-31 вернулся на аэродром базирования.

Военные РФ подчеркнули, что весь полёт российского истребителя «выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства». Нарушения госграницы России не допущено.

Напомним, аналогичный полёт самолёта ВВС Норвегии осуществляли 1 сентября.

 

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