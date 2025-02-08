Норвежская организация «The Independent Barents Observer AS» объявлена нежелательной в России

Генеральная прокуратура Российской Федерации признала нежелательной деятельность иностранной неправительственной организации «The Independent Barents Observer AS» (Норвегия), являющейся владельцем интернет-издания «The Barents Observer».

Значительная часть публикуемых материалов имеет ярко выраженную антироссийскую направленность. Примечательно, что их подготовкой занимаются покинувшие страну граждане Российской Федерации, включенные в реестр иностранных агентов или в перечень террористов и экстремистов.

Статьи направлены на стимулирование протестных настроений среди населения северных регионов России, ужесточение антироссийских санкций, необходимость наращивания военного присутствия НАТО у наших границ. Значительное количество распространяемых организацией сведений посвящено дискредитации деятельности Вооружённых Сил Российской Федерации. Не пренебрегают авторы и пропагандой нетрадиционных ценностей.

Финансируется публикация материалов на русском языке иностранными неправительственными организациями, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации.