Норвежская судоходная логистическая компания намерена стать резидентом преференциального режима, действующего в Мурманской области

На расширенном заседании Общественного совета СМП «Большой Северный морской путь: новый глобальный маршрут», которое состоялось на полях Восточного экономического форума, председатель совета директоров норвежской судоходной логистической компании «Tscudi Group» заявил о намерении стать резидентом одного из преференциальных режимов, действующих на территории Мурманской области.

«Для повышения международного интереса важно, чтобы Северный морской путь не рассматривался как исключительно российское дело. Нужны «истории успеха» и нероссийских компаний в российской Арктике. Особая арктическая экономическая зона в Мурманске – хорошая инициатива для создания таких положительных примеров. «Tschudi Group» подаст заявку на получение статуса резидента в ней, чтобы быть еще более активным участником позитивных событий, происходящих в российской Арктике», – отметил Феликс Чуди в своём выступлении.

Намерение норвежской компании инвестировать в развитие СМП на территории нашего региона подтверждает, что руководству Мурманской области удалось создать привлекательные условия для ведения бизнеса крупных иностранных игроков, заинтересованных в сотрудничестве с Россией.

«Как и сказал Президент РФ, мы не только не станем ограничивать доступ к Севморпути, но и всецело настроены на его дальнейшее развитие с предоставлением арктических льгот всем нашим партнёрам, в том числе в рамках АЗ РФ и ТОР «Столица Арктики». И как приграничный регион, и как регион, где Мурманск – базовый порт большого СМП, только приветствуем новые пути сотрудничества на международном уровне», – прокомментировал губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

Как сообщает региональное Министерство развития Арктики и экономики, ключевую роль такого сотрудничества для развития Большого СМП отметил и генеральный директор Госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачёв. В завершение заседания состоялось подписание ряда соглашений. В том числе, между ФГУП «Атомфлот» и ОАО «ГТК Баимская» по обеспечению электричеством Баимской рудной зоны на западе Чукотского АО.