Норвежский эксперт негативно оценивает эффект закрытия портов страны для российских рыбаков

Норвежские политики продолжают горячо обсуждать возможность введения запрета на заходы российских траулеров в порты для выгрузки уловов.

Закрытие портов Норвегии для промысловых судов РФ принесёт Королевству больше вреда, чем пользы, уверен бывший директор по вопросам рыболовства и аквакультуры норвежского Министерства торговли, промышленности и рыболовства Йохан Вильямс.

Как пишет АИ «СеверПост», Йохан Вильямс утверждает, что реальные доходы, которые возвращаются в Россию, ничтожны. «Если бы эти доходы шли на финансирование военных действий, они бы составляли 500 млн крон (около 50 млн долларов). Это капля в море, если вы обратите внимание на доходы России от экспорта золота, нефти и газа», — цитирует экс-чиновника «IntraFish».

Портал «IntraFish» приводит свежие данные Рыбной сырьевой ассоциации (Raw Fish Association, Raafisklaget): российские траулеры с начала года выгрузили в норвежских портах более 90 тысяч тонн уловов общей стоимостью около 1,58 млрд крон (около 157,6 млн долларов).

По словам Йохана Вильямса, РФ незначительно пострадает от запрета выгружать уловы в Норвегии, в то время как для самого королевства ущерб будет сильнее.

Бывший представитель министерства считает, что если норвежские порты будут закрыты для российских судов, рыба будет перегружаться в море и отправляться в Роттердам, или выгружаться в Мурманске. «И таким образом это повысит уровень самодостаточности России», — заключил Йохан Вильямс.

Он напомнил: введение запрета в ситуации, когда Норвегия совместно с РФ управляет рыбными запасами, грозит нарушением сложившейся практики, отмечает «Fishnews». Более того, любой перерыв во взаимодействии с Россией в области промысла может легко привести к перелову в Баренцевом море, подчеркнул Йохан Вильямс.