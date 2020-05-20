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Мурманская область. Арктика (16+)20.05.20 10:00

Норвежско-российская граница будет закрыта до 20 августа. Или до конца года

Запрет на въезд в Норвегию для иностранных граждан будет действовать до 20 августа, но в случае принятия особого закона внешние границы могут остаться закрытыми до 1 января 2021 года.

Как  сообщает «The Barents Obesrver», после введения в марте российскими и норвежскими чиновниками строгого контроля въезда и выезда из-за вспышки коронавируса на сухопутной границе практически отсутствует поток. Исключение в запрете на пересечение границы сделано только для дипломатов, водителей грузовиков и небольшого числа членов экипажей рыболовных судов.

18 мая  Министерство юстиции и общественной безопасности Норвегии представило предложение о принятии временного закона, направленного на предотвращение распространения Covid-19. Закон, действие которого продлится до 1 января следующего года, даёт правительству возможность не открывать границу для иностранных граждан, у которых нет вида на жительство или разрешения на работу в Норвегии.

В заявлении министра Моники Меланд говорится, что правительство планирует постепенно открывать границы, но будет внимательно следить за ситуацией.

Текущий режим, предусматривающий частичное закрытие границ, продлён до 20 августа. Министерство иностранных дел также рекомендует всем норвежцам воздержаться от ненужных поездок в любые другие страны.

Об ослаблении ограничений может быть объявлено ранее в зависимости от ситуации с Covid-19 внутри Норвегии и в соседних странах.

Первым может стать открытие границ с соседними странами Северной Европы — Финляндией, Швецией и Данией. Решение об этом может быть принято к 15 июня. До 20 июля будет принято решение о возможных поездках в другие соседние европейские страны.

Граница с Россией — единственная внешняя наземная граница Шенгенского соглашения на территории Норвегии — скорее всего, останется закрытой на более длительный период. С принятием нового закона — может быть, до конца этого года.

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