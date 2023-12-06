Носки, статуэтки и гели для душа: россияне рассказали о самых неудачных новогодних подарках

Прежде чем готовить сюрпризы друзьям и близким на Новый год, сверьтесь с антирейтингом сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» новогодних подарков, который был составлен после проведения открытого опроса с участием экономически активных граждан из всех округов страны.

Худшими новогодними подарками 12% россиян считают предметы одежды: чаще всего раздражают носки, халаты, свитера, футболки, шапки и шарфы (особенно с новогодними принтами). 4% опрошенных считают неудачными подарками косметические и гигиенические средства. В наш антирейтинг также попали сувениры (игрушки, статуэтки, магниты, свечи и прочие «пылесборники»), сладости и кухонные принадлежности (по 3% голосов). Еще 9% рассказали о других неудачных новогодних подарках, среди которых полотенца, канцелярия, спортинвентарь, постельное белье, цветы, паззлы, бижутерия и проч.

Для 5% опрошенных худшим новогодним подарком является плохая новость в преддверии праздника или отсутствие хорошего настроения.

18% респондентов считают, что самое худшее в Новый год — остаться вообще без поздравлений.

Каждый третий россиянин не получал плохих новогодних подарков.

Мужчинам чаще женщин не нравится, когда на Новый год дарят предметы одежды. Женщины же не в восторге от сувениров и кухонных принадлежностей.

По сравнению с прошлым годом россияне стали чаще критиковать дарителей одежды.

Время проведения опроса: 15 ноября — 4 декабря 2023 года.