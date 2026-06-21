Ностальгия: 54% россиян сожалеют о распаде Советского Союза

Почти половина россиян (46%) хотели бы воссоздания СССР, треть граждан РФ (32%) не хотели бы этого, следует из результатов опроса Фонда «Общественное мнение», опубликованных на его сайте.

При этом большинство респондентов (73%) считают, что сегодня воссоздание СССР невозможно, и только 16% верят в реалистичность такого сценария. Тогда как сожалеют о распаде Советского Союза 54% опрошенных, не испытывают таких чувств 24%.

Кроме того, на вопрос, возможно ли в обозримом будущем объединение бывших республик СССР в единое государство, половина россиян (51%) ответили, что невозможно, 24% - что возможно объединение некоторых бывших республик, 9% - что возможно объединение большинства, а 4% - что возможно объединение всех республик.

Согласно результатам опроса ФОМ, сейчас у России лучше всего складываются отношения с такими странами бывшего Советского Союза, как Белоруссия (83%), Казахстан (50%), Узбекистан (33%), Таджикистан (26%), а также Кыргызстан (22%).

В то же время, по мнению граждан РФ, от распада СССР выиграли Белоруссия (53%), Россия (44%) и Казахстан (35%). Все остальные бывшие республики Союза преимущественно проиграли.

Опрос «ФОМнибус» проведён с 5 по 7 июня 2026 года среди 1,5 тысячи респондентов старше 18 лет из 97 населенных пунктов в 51 субъекте РФ.