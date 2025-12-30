Нотариальная палата Мурманской области активно участвует в оказании всесторонней поддержки северян с детьми в рамках губернаторского проекта «На Севере – малыш»

Теперь родителям не нужно оставлять детей дома, чтобы получить консультацию нотариуса, потому что в пространствах «СОПКИ.СЕМЬЯ» найдётся интересное занятие для каждого.

Нотариусы Мурманска, эксперты с многолетним опытом работы, ежемесячно проводят здесь индивидуальные консультации для граждан. В формате личных бесед северяне могут задать интересующие вопросы и получить консультацию по актуальным нотариальным вопросам. Наиболее актуальные темы – наследственное право и оформление сделок с недвижимостью.

«Мы открыты для граждан и стараемся сделать нотариальные услуги максимально доступными и понятными для северян, напрямую ответить на вопросы и развеять распространённые правовые мифы. Важно, что в семейные Сопки родители могут приходить вместе с детьми, даже совсем маленькими. Пространство оборудовано всем необходимым: от игр до детского манежа», — отметила президент Нотариальной палаты Мурманской области Новикова Наталия.

Пространство «СОПКИ.СЕМЬЯ» представляет собой современную общественную площадку, ориентированную на поддержку семей. Здесь регулярно проводятся социально значимые мероприятия. Сотрудничество с Нотариальной палатой Мурманской области полностью соответствует миссии пространства — быть площадкой для открытого диалога между профессионалами и жителями региона. Афиша всех мероприятий публикуется в группе пространства.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/560130/#&gid=1&pid=1