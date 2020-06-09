«НОВАТЭК» построит на корейской верфи СПГ-баржу для перегрузочного комплекса в Мурманске

Одна из крупнейших в мире верфей, корейская «Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering», построит для перегрузочных комплексов «НОВАТЭКа» в Мурманске и Петропавловске-Камчатском две СПГ-баржи общей стоимостью 748,2 млн долларов. Их поставка синхронизирована с запуском терминалов в конце 2022 года.

С верфью заключён опцион ещё на два таких хранилища. Строительство СПГ-терминалов общей стоимостью порядка 150 млрд рублей поможет «НОВАТЭКу» оптимизировать логистику и сократить стоимость и время доставки груза в Европу и Азию.

Суда будут использоваться для хранения и перегрузки СПГ и обслуживать запланированные проекты по перевалке СПГ в Мурманске и Петропавловске-Камчатском. Объём одной баржи – 380 тысяч кубометров СПГ.