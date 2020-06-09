Мурманская область. Арктика (16+)09.06.20 09:15
«НОВАТЭК» построит на корейской верфи СПГ-баржу для перегрузочного комплекса в Мурманске
Одна из крупнейших в мире верфей, корейская «Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering», построит для перегрузочных комплексов «НОВАТЭКа» в Мурманске и Петропавловске-Камчатском две СПГ-баржи общей стоимостью 748,2 млн долларов. Их поставка синхронизирована с запуском терминалов в конце 2022 года.
С верфью заключён опцион ещё на два таких хранилища. Строительство СПГ-терминалов общей стоимостью порядка 150 млрд рублей поможет «НОВАТЭКу» оптимизировать логистику и сократить стоимость и время доставки груза в Европу и Азию.
Суда будут использоваться для хранения и перегрузки СПГ и обслуживать запланированные проекты по перевалке СПГ в Мурманске и Петропавловске-Камчатском. Объём одной баржи – 380 тысяч кубометров СПГ.
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Последние комментарии
Анатолий К.
31.05.20 19:42
А ведь это х******о, грозит неделя простоя для торгового порта, другим крупным строительным компаниям. "Ворота в Арктику" оказались с дефектом! * - купюры внесены редакцией.
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МаринаФ
29.05.20 15:15
А что это глава региона людей поучает, а сам без маски сидит?
Алекс
28.05.20 18:06
Чему радуетесь? Тому,что организация,рассадник заразы,вогнавшая в анабиоз целый регион,подкинет денег областным чинушам? Ну-ну,радуйтесь!
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