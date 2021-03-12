«НОВАТЭК» просит фиксировать тарифы на перевалку СПГ в валюте и вывести из запрета перевалки опасных вещество «борт-о-борт» терминалы в Мурманске и на Камчатке

Глава компании «НОВАТЭК» Леонид Михельсон 11 марта на совещании у президента РФ о мерах по повышению инвестиционной активности попросил правительство России дать возможность устанавливать в валюте тарифы на перевалку сжиженного природного газа (СПГ) на терминалах в Камчатском крае и в Мурманске.

«Так как в проект входят два перевалочных пункта СПГ - в Мурманске и на Камчатке, по российским законам тарифы на перевалку могут устанавливаться только в рублях. А так как мы получаем валютное проектное финансирование, мы обратились в правительство для того, чтобы было сделано исключение и мы могли бы в своих проектах эти тарифы фиксировать в валютной составляющей, что даст возможность показать финансирующим банкам стабильность этого проекта и возможность их безрисковой реализации», - сказал он.

Как сообщает пресс-служба Кремля, Леонид Михельсон обратился с просьбой предоставить СПГ исключение в рамках идеи о запрете в России перевалки опасных вещество «борт-о-борт».

«...Сейчас рассматривается вопрос в том или ином виде запрета перевалки «борт о борт» судов в портах, в портовой зоне. СПГ – довольно специфический продукт. Мы переваливали долгие годы не на нашей территории – в Норвегии, сейчас перенесли это в Российскую Федерацию. И то же самое, просим исключение для СПГ, СПГ в Арктической зоне получить для возможности этой перевалки», - сказал Леонид Михельсон.

Президент Владимир Путин сказал, что попросит правительство рассмотреть предложения и представить свои.