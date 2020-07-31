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Мурманская область. Арктика (16+)31.07.20 17:15

«НОВАТЭК» сократит инвестпрограмму на треть

Компания «НОВАТЭК» планирует снова сократить инвестиции в 2020 году, заявил на телефонной конференции с инвесторами финансовый директор компании Марк Джетвей. По его словам, капитальные вложения снизятся ещё на 15% (или в совокупности на 80 млрд рублей), до 170 млрд рублей. В начале года «НОВАТЭК» уже заявлял о сокращении вложений на 20% от первоначально запланированных на 2020 год 250 млрд рублей, сообщает «Коммерсантъ».

Основную часть средств компания тратит на строительство СПГ-проектов — сейчас в завершающей стадии находится возведение четвертой очереди (0,9 млн тонн) флагманского проекта по сжижению газа «Ямал СПГ» (ввод запланирован на четвертый квартал). Далее компания планировала перейти к другим проектам — Обскому СПГ (4,8 млн тонн) и «Арктик СПГ-2» (19,8 млн тонн).

«НОВАТЭК» неоднократно заявлял, что его стратегия заключается в как можно более оперативном создании СПГ-мощностей, для того чтобы как можно быстрее занять максимальную долю на мировом рынке СПГ и монетизировать сырьевую базу.

Во втором квартале «НОВАТЭК» сократил чистую прибыль на 40% по сравнению с прошлым годом, до 41,5 млрд рублей. Выручка упала на 34,1%, до 143,9 млрд рублей. При этом во втором квартале чистый денежный поток компании стал отрицательным (минус 57 млрд рублей). По словам Марка Джетвея, компания сохраняет свой прогноз роста добычи газа в 2020 году на 2% или чуть выше и ждёт добычу жидких углеводородов на уровне 2019 года.

Господин Джетвей отметил, что «НОВАТЭК», несмотря на сложную ситуацию на рынках и сокращение инвестпрограммы, всё еще нацелен на увеличение дивидендных выплат и обсудит этот вопрос на ближайшем совете директоров в августе.

Сейчас компания, согласно дивидендной политике, может платить акционерам не менее 30% от нормализованной прибыли.

«НОВАТЭК» из-за сложной ситуации с продажами СПГ на мировых рынках перенёс сроки привлечения проектного финансирования в проект «Арктик СПГ-2» с конца 2020 на 2021 год. Пока проект финансируется из вкладов акционеров — «Total», «CNPC», «CNOOC, а также «Mitsui» и «JOGMEC». Инвестрешение по проекту принято в сентябре 2019 года, инвестиции оцениваются в 20,3 млрд долларов.

«НОВАТЭК» ожидает, что цены на газ на основных мировых хабах начнут восстанавливаться ближе к четвертому кварталу, но «ребалансировка будет ограничена возобновлением экспорта СПГ из США», уточнил господин Джетвей.

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