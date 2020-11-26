«НОВАТЭК» совершил первую перевалку СПГ в Мурманской области

ООО «НОВАТЭК – Западная Арктика», дочернее общество ПАО «НОВАТЭК», впервые на территории Российской Федерации провело операцию по перегрузке сжиженного природного газа (СПГ) «борт-в-борт» в Кильдинском проливе Баренцева моря. Танкер ледового класса Arc7 «Николай Евгенов» успешно перегрузил доставленную с завода «Ямал СПГ» в Сабетте партию СПГ на конвенциональный танкер «Yamal Spirit». Об этом сообщила пресс-служба ПАО «НОВАТЭК».

Перегрузочная операция выполнялась на специально созданном Временном рейдовом перегрузочном комплексе СПГ в Мурманской области в границах морского порта Мурманск. Комплекс позволит обеспечить непрерывную круглогодичную перегрузку СПГ с танкеров усиленного ледового класса, прибывающих из российской Арктики, на конвенциональные суда.

В перегрузочной операции, выполненной с соблюдением российских экологических и природоохранных требований, помимо «НОВАТЭК – Западная Арктика» принимали участие российские и иностранные компании-судовладельцы, операторы вспомогательного флота и операторы в сфере организации перегрузки СПГ. Безопасность мореплавания обеспечивалась службами капитана морского порта Мурманск и ФГУП «Росморпорт».

Перегрузочный комплекс в Мурманской области – ещё один шаг в развитии цепочки поставок СПГ из российской Арктики на мировые рынки газа. Создание перегрузочной инфраструктуры позволит нарабатывать собственные компетенции компании и выполнять перегрузку СПГ в Российской Федерации, а также оптимизировать эксплуатацию арктического танкерного флота.