Для мурманских рыболовов построят современный самоходный морской траулерБудет зимой тепло - Мурманск получил паспорт готовности к отопительному периоду 2020-2021 годов
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика (16+)26.11.20 13:45

«НОВАТЭК» совершил первую перевалку СПГ в Мурманской области

ООО «НОВАТЭК – Западная Арктика», дочернее общество ПАО «НОВАТЭК», впервые на территории Российской Федерации провело операцию по перегрузке сжиженного природного газа (СПГ) «борт-в-борт» в Кильдинском проливе Баренцева моря. Танкер ледового класса Arc7 «Николай Евгенов» успешно перегрузил доставленную с завода «Ямал СПГ» в Сабетте партию СПГ на конвенциональный танкер «Yamal Spirit». Об этом сообщила пресс-служба ПАО «НОВАТЭК».

Перегрузочная операция выполнялась на специально созданном Временном рейдовом перегрузочном комплексе СПГ в Мурманской области в границах морского порта Мурманск. Комплекс позволит обеспечить непрерывную круглогодичную перегрузку СПГ с танкеров усиленного ледового класса, прибывающих из российской Арктики, на конвенциональные суда.

В перегрузочной операции, выполненной с соблюдением российских экологических и природоохранных требований, помимо «НОВАТЭК – Западная Арктика» принимали участие российские и иностранные компании-судовладельцы, операторы вспомогательного флота и операторы в сфере организации перегрузки СПГ. Безопасность мореплавания обеспечивалась службами капитана морского порта Мурманск и ФГУП «Росморпорт».

Перегрузочный комплекс в Мурманской области – ещё один шаг в развитии цепочки поставок СПГ из российской Арктики на мировые рынки газа. Создание перегрузочной инфраструктуры позволит нарабатывать собственные компетенции компании и выполнять перегрузку СПГ в Российской Федерации, а также оптимизировать эксплуатацию арктического танкерного флота.

 

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Показатель долговой нагрузки растёт у всех категорий российских заёмщиков независимо от уровня доходов - ОНФ
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: «РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ВСТРЕЧИ»ЖИЗНЬ ПО НОВЫМ ПРАВИЛАМПРИЧАЛЫ ИЗ СТАЛИ
-Политбарометр (18+)
ПодробнееВысокий уровень доверия - избиратели региона отдали предпочтение кандидатам от партии «Единая Россия»
-

Последние комментарии

Елена
26.11.20 00:10
Прошло больше года, а воз и ныне там.
Комментарий к новости:Нелегкая дорога к детскому саду на улице Нахимова
No name
25.11.20 21:59
Почему Петя сидит?
Комментарий к новости:Огненная обезьяна–символ изобилия появилась в колонии
Александр
23.11.20 18:20
Введите наконец то какую-нибудь ответственность чиновников от государства за работу людей без записи в трудовой !!! 1.работодатель незаконно наживается - не платит налоги 2. люди остаются без стажа-чи
Комментарий к новости:Каждый десятый наёмный сотрудник работает без официального оформления
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
262728293031123456789101112131415161718192021222324252627282930123456
-Скоро в эфире03:30Новости. Информационная программа (12+)04:00«Фобия». Научно-популярная программа (12+)04:30Новости. Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)В Мурманской области оптовики продолжили снижение цен на бензин, а на АЗС цены держатся на прежнем уровне-PRO Валюту (16+)Курс евро вырос на 14 копеек, доллар потерял 2 копейки-PRO Энергетику (18+)Электрификация территорий Терского района будет продолжена-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 26 ноября-PRO Нефть и газ (18+)«НОВАТЭК» совершил первую перевалку СПГ в Мурманской области-PRO Законы (18+)Принят законопроект, по которому информация о госзакупках по Гособоронзаказу в рамках 44 ФЗ станет полностью закрытой
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Наложение ареста на единственное жильё признано законным
© 2009 - 2020
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика