Новая амбулатория в посёлке Сафоново-1 будет открыта в феврале

Губернатор Андрей Чибис дал областному Минздраву поручение ускорить процедуру получения необходимых разрешений, чтобы уже в феврале жители посёлка Сафоново смогли воспользоваться услугами новой амбулатории.

Амбулатория в гарнизоне лётчиков Северного флота Сафоново является структурным подразделением центральной районной больницы ЗАТО г. Североморск и обслуживает более 5 тысяч человек – взрослых и детей. В ней трудятся шесть врачей, в том числе гинеколог и стоматолог, 13 медсестёр и пятеро сотрудников младшего персонала.

На сегодняшний день медики ведут приём в старом здании, не отвечающем современным требованиям к медицинским учреждениям первичного звена. В рамках областной госпрограммы «Развитие здравоохранения» в течение 2020 года было построено новое здание площадью более 500 кв. метров, соответствующее новейшим стандартам комфорта, доступной среды и разделения потоков больных и здоровых пациентов. Заказчиком выступило Управление капитального строительства Мурманской области, сумма контракта составила более 61,5 млн рублей. Помимо этого, для амбулатории приобретено оборудование на общую сумму более 1 млн 400 тысяч рублей, а также медицинская и офисная мебель на сумму свыше 6 млн рублей.

Как «Арктик-ТВ» уже сообщало, строительство завершено 30 декабря 2020 года. Состояние объекта проинспектировал губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

«Я доволен. Мы договорились, что построим новую, по сути, поликлинику, и спустя девять месяцев видим современный качественный объект. Очень хорошо поработали строители, сделали в срок, чётко, качественно и красиво, как должно выглядеть современное медучреждение», – отметил по итогам осмотра глава региона.

По достоинству оценила работу строителей и член Совета Федерации от Мурманской области Татьяна Кусайко, прибывшая в регион с очередным рабочим визитом.

«Я посмотрела много медицинских организаций, и, учитывая мой практический медицинский стаж, мне есть с чем сравнивать. Данная амбулатория отвечает всем современным требованиям к строительству, к оборудованию, и очень важно отметить, что она укомплектована кадрами. Уверена, что жители Сафонова будут получать доступную и качественную медицинскую помощь. Распространять такой опыт при строительстве амбулаторий и ФАПов в Мурманской области, конечно, необходимо», – подчеркнула сенатор.

Амбулатория полностью готова к приёму пациентов, но для этого необходимо ещё получить разрешение от надзорных органов. Андрей Чибис поручил министру здравоохранения региона Дмитрию Панычеву сделать всё, чтобы уже с начала февраля амбулатория открыла двери для жителей посёлка.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, губернатор также отметил, что этот объект – не последний.

«Мы с этого года приступаем к реализации программы модернизации первичного звена здравоохранения. Программа утверждена, федеральные деньги получены, областные деньги выделены. Постепенно, шаг за шагом мы будем поликлиники приводить в порядок», – подчеркнул глава региона.