Новая дивизионная система сделает качественно иным корпоративное управление в ПАО «ГМК «Норильский никель» - Владимир Потанин

ПАО «ГМК «Норильский никель», крупнейший мировой производитель палладия и высокосортного никеля, а также крупный производитель платины и меди, сообщает, что продолжает оптимизацию системы управления. Основные предприятия группы будут разделены на три дивизиона - Норильский, Кольский, Забайкальский. Решение было принято на заседании правления 5 августа.

Три дивизиона - это три основные производственные площадки компании, расположенные в России. В дивизионы войдут предприятия группы «Норильский никель» в соответствующем регионе, выполняющие производственные (горные, металлургические) и поддерживающие функции (предприятия энергетического обеспечения, сервисные и ремонтные компании и др.), не только относящиеся непосредственно к основному производству. Текущая юридическая структура останется без изменений. Наряду с сохранением сквозных вертикалей (кадровая, финансовая, юридическая и безопасность), корпоративный центр сохранит кураторство за логистикой, сбытом, операционной деятельностью и стратегическими проектами.

Руководителем Норильского дивизиона станет директор Заполярного филиала Николай Уткин. Он также будет назначен старшим вице-президентом «Норникеля». Кольский дивизион возглавит генеральный директор КГМК Евгений Борзенко. Руководить Забайкальским дивизионом будет генеральный директор Быстринского ГОКа АлександрПопов. Борзенко и Попов также станут вице-президентами «Норникеля».

Предпосылками к переходу на дивизионную модель управления стали проведенная централизация сервисных функций в Общем центре обслуживания, а также высокий уровень зрелости бизнес-процессов в компании и степень их автоматизации, достигнутые командой менеджмента за последние годы.

Переход на новую систему станет важным дополнением к ранее принятому пакету мер, разработанным по результатам анализа причин недавних экологических инцидентов.

Дополнительно к усилению экологической функции в компании и созданию комитета по рискам под руководством президента компании формирование дивизионов существенно повысит уровень ответственности их руководителей, повысит операционные и инвестиционные полномочия производственных активов при сохранении стратегической и экспертной роли корпоративного центра.

В частности, будет пересмотрена система управления инвестиционными проектами для усиления дисциплины реализации инвестпрограммы, инвестиционные лимиты для производственных площадок будут повышены.

«Новая дивизионная система сделает качественно иным корпоративное управление. Она ускорит принятие решений на местах, повысит уровень ответственности руководителей на площадках. Дивизионы будут нести комплексную операционную ответственность за производственный процесс и объекты инфраструктуры, а также за финансовый результат и управление рисками в рамках своего периметра», - отметил президент «Норникеля» Владимир Потанин.