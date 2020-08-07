Первыми получат вакцину от COVID-19 медицинские работники и пожилые люди – Минздрав РФКому понадобился мангал в форме копии атомного ледокола «Ленин»?
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика (16+)07.08.20 11:15

Новая дивизионная система сделает качественно иным корпоративное управление в ПАО «ГМК «Норильский никель» - Владимир Потанин

ПАО «ГМК «Норильский никель», крупнейший мировой производитель палладия и высокосортного никеля, а также крупный производитель платины и меди, сообщает, что продолжает оптимизацию системы управления. Основные  предприятия группы будут разделены на три дивизиона - Норильский, Кольский, Забайкальский. Решение было принято на заседании правления 5 августа.

Три дивизиона - это три основные производственные площадки компании, расположенные в России. В дивизионы войдут предприятия группы «Норильский никель» в соответствующем регионе, выполняющие производственные (горные, металлургические) и поддерживающие функции (предприятия энергетического обеспечения, сервисные и ремонтные компании и др.), не только относящиеся непосредственно к основному производству. Текущая юридическая структура останется без изменений. Наряду с сохранением сквозных вертикалей (кадровая, финансовая, юридическая и безопасность), корпоративный центр сохранит кураторство за логистикой, сбытом, операционной деятельностью и стратегическими проектами.

Руководителем Норильского дивизиона станет директор Заполярного филиала Николай Уткин. Он также будет назначен старшим вице-президентом «Норникеля». Кольский дивизион возглавит генеральный директор КГМК Евгений Борзенко. Руководить Забайкальским дивизионом будет генеральный директор Быстринского ГОКа АлександрПопов. Борзенко и Попов также станут вице-президентами «Норникеля».

Предпосылками к переходу на дивизионную модель управления стали проведенная централизация сервисных функций в Общем центре обслуживания, а также высокий уровень зрелости бизнес-процессов в компании и степень их автоматизации, достигнутые командой менеджмента за последние годы.

Переход на новую систему станет важным дополнением к ранее принятому пакету мер, разработанным по результатам анализа причин недавних экологических инцидентов.

Дополнительно к усилению экологической функции в компании и созданию комитета по рискам под руководством президента компании формирование дивизионов существенно повысит уровень ответственности их руководителей, повысит операционные и инвестиционные полномочия производственных активов при сохранении стратегической и экспертной роли корпоративного центра.

В частности, будет пересмотрена система управления инвестиционными проектами для усиления дисциплины реализации инвестпрограммы, инвестиционные лимиты для производственных площадок будут повышены.

«Новая дивизионная система сделает качественно иным корпоративное управление. Она ускорит принятие решений на местах, повысит уровень ответственности руководителей на площадках. Дивизионы будут нести комплексную операционную ответственность за производственный процесс и объекты инфраструктуры, а также за финансовый результат и управление рисками в рамках своего периметра», - отметил президент «Норникеля» Владимир Потанин.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Целевой показатель грузооборота по Севморпути становится призрачным
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"ДУМА. ПОВЕСТКА - КОРОНАВИРУС75-летию Великой Победы. Память поколений передают депутаты Мурманской областной ДумыМурманская областная Дума. Время важных решений
-Политбарометр (18+)
ПодробнееВ Мурманском горкоме КПРФ избрали секретарей
-Слово не воробей... (16+)Любая власть – это служение
-Ходят слухи… (18+)Снега много, но коронавирус может сорвать «Лыжню дружбы»
-

Последние комментарии

Д.О. Вернер
31.07.20 12:20
Войди туда, сними противогаз, вдохни полной грудью и "открой для себя город-порт" - "На Севере жить!" Ещё вдох-выдох, слушайте меня, Вам становится легко, глаза закрываются, Вы погружаетесь в сон...
Комментарий к новости:Открой для себя город-порт!
Илья
28.07.20 15:55
А где такую справку получают?
Комментарий к новости:В санаториях и домах отдыха отдыхающих ждут со справкой об эпидокружении
Varsin
28.07.20 08:57
Очередная блажь богатых россиян и губернатора, который хочет попиариться.
Комментарий к новости:Мурманская область должна стать центром арктического туризма и создания необходимой инфраструктуры для отдыха на воде
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
272829303112345678910111213141516171819202122232425262728293031123456
-Скоро в эфире17:05«Бабий бунт, или Война в Новоселково». Художественный сериал, 12 серия (16+)18:00Мультфильмы (0+/6+)18:30«Иллюзия охоты». Художественный сериал, 4 серия (12+)
-PRO Деньги (16+)В Мурманской области оптовики продолжают подымать цены на бензин, а на АЗС их держат без изменений-PRO Валюту (16+)Курс доллара вырос почти на 60 копеек, евро – на 55 копеек-PRO Энергетику (18+)Кольская АЭС в июле 2020 года выработала более 500 млн кВтч электроэнергии-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 7 августа-PRO Нефть и газ (18+)Ледокол «Обь» и буксир «Юрибей» Росатомфлота обеспечили швартовку газовоза на рейдовом перегрузочном комплексе СПГ-PRO Законы (18+)Пять дней для работы над ошибками – жёсткие поправки правительства РФ
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Наложение ареста на единственное жильё признано законным
-Нам интересно Ваше мнение
28.07.20: Учёные прогнозируют вторую волну заражений коронавирусом осенью. Как вы относитесь к тому, что власти страны повторно введут режим ограничений?Проголосовало: 682 человека
© 2009 - 2020
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика