Новая экосистема «Здоровый Север»: услугами воспользовались уже более 1500 северян

Масштабный проект «Здоровый Север», объединивший палатки экспресс-диагностики, ИИ-скрининг, мобильные «Поезда здоровья» и онлайн-лекции, стартовал в Мурманской области. О первых результатах и планах развития вчера на оперативном совещании правительства Мурманской области доложила заместитель министра здравоохранения Дарья Пушкарева.

Проект – одно из предложений участников конгресса молодых врачей, который состоялся впервые весной этого года по инициативе губернатора Андрея Чибиса в Мурманске и получил поддержку депутата Госдумы Татьяны Кусайко. Благодаря этому различные форматы диагностики здоровья теперь объединены в единую экосистему, рассчитанные на долгосрочную работу.

«Для нас важно, чтобы медицина стала понятней, чтобы помощь была доступной, чтобы мы смогли «дотянуться» до каждого. Тренд на здоровье должен стать неотъемлемой частью каждого жителя нашей области», — резюмировала Дарья Пушкарева.

С 29 июля по 2 августа услугами проекта воспользовались 1580 жителей. В трёх торговых центрах, где установлены инновационные скринеры «Гигадок», обследование прошли 1067 человек. В уличных палатках здоровья проконсультировались 513 северян, причём 303 из них заполнили анкеты для углублённой диспансеризации. В данный момент формируется график выездов «Поездов здоровья».

«Очень важно не просто «поезд» запустить. Важно, чтобы пациенты, которые должны попасть к узким специалистам должны попасть, были заранее проинформированы и подготовлены. Давайте замерим, сколько прошло через поезда здоровья и в каких муниципалитетах. Я прошу крайне внимательно к этому относится. От каждого выезда десанта или поезда должен быть эффект», — дал поручение губернатор Андрей Чибис.

Где и что можно проверить прямо сейчас?

Палатки здоровья (ежедневно, адреса меняются) - давление, сатурация, внутриглазное давление, ЭКГ, состав тела (жир/мышцы/кость). На данный площадки развернуты по адресам: ул. Марата, 28; ул. Крупской, 62; ул. Воровского, 17; ул. Заводская, 1 (Росляково)а.

ИИ-скринеры «Гигадок» в ТЦ «Мурманск Молл», «Форум» и «Северное Нагорное» — за 15 секунд без контакта оценивают 16 параметров: пульс, стресс, возраст сердца, эластичность сосудов, риск диабета и другие.

«Поезда здоровья» — мобильные бригады с узкими специалистами (кардиологи, онкологи, эндокринологи, детские врачи) выезжают в отдалённые районы и ЗАТО. График формируют по листам ожидания, чтобы сократить очереди.

Школы здоровья онлайн — лекции для всех возрастов: от репродуктивного здоровья до психологии поколений.

Детская игра «Хранители Севера» — пока родители проходят обследования, малыши с Мишкой-крепышом и Совой-витаминкой «спасают северное сияние» по QR-коду.

Важно: ни палатки, ни «Гигадок» не ставят диагнозов. Их задача - выявить «красные флаги» и направить человека к специалисту. И здесь проект делает следующий шаг: волонтёры и специалисты помогают записаться в поликлинику прямо на месте.

Все подробности и расписание проекта — в официальном паблике «Здоровый Север».

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/572079/#&gid=1&pid=44