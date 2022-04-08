Новая экспозиция Областного краеведческого музея знакомит северян с уникальными экспонатами, принадлежавшими покорителям Арктики

Увидеть личные вещи полярников и старинные поморские книги, потренироваться в вязании морских узлов, в знании азбуки Морзе и флажковой азбуки, а также узнать больше о том, кто покорял Арктику можно в Мурманском областном краеведческом музее, где начала работу выставка «Притяжение Арктики».

Более 80 экспонатов из собрания Краеведческого музея расскажут посетителям об истории отечественного освоения Арктики с самых ранних этапов и до современности. В числе самых ярких и интересных музейных предметов – термограф и анемометр с ледокола «Ермак», курительная трубка, полярные солнечные очки, китель и фуражка капитана ледокола «Ермак» и первого капитана атомного ледокола «Ленин» Павла Акимовича Пономарёва, вещи первого полярного капитана Владимира Ивановича Воронина, личные вещи выдающегося арктического исследователя Отто Юльевича Шмидта. Некоторые экспонаты раскрывают историю станции «Северный полюс-1»: к примеру, одежда полярников и радионаушники радиста станции Эрнста Теодоровича Кренкеля.

Ещё один уникальный экспонат – поморская рукопись «Жемчюг» XVII века. Это редкая книга, в которой собраны десять текстов разных жанров. Книгу поморы брали с собой на далекие промыслы – на Рыбачий и Шпицберген, в Териберку. В сборник входят житийные и библейские сказания, а также изречения богословов, ветхозаветных и древнегреческих мудрецов.

Кроме того, на выставке представлены интерактивные стенды, где все желающие могут потренироваться в вязании морских узлов, в знании азбуки Морзе и флажковой азбуки, а также укрепить память в игре «Мемо», собрать пазл из арктических регионов и увидеть фильмы об Арктике.

«Суровый арктический край, с давних пор овеянный мифами и легендами, всегда притягивал к себе путешественников и исследователей. Сегодня Арктика, благодаря многолетнему и самоотверженному труду тысяч специалистов, стала местом постоянного присутствия человека. Это один из самых перспективных и богатых ресурсами регионов планеты», – отметила заместитель губернатора Мурманской области Елена Дягилева, открывая выставку.

Как сообщает региональное Министерство культуры, впервые выставка «Притяжение Арктики» экспонировалась этой зимой в Мультимедийном историческом парке «Россия – моя история» в Санкт-Петербурге. Участие в торжественном открытии выставки приняли известные мурманчане, ныне живущие в Санкт-Петербурге. Кроме того, в рамках открытия выставки было подписано соглашения о сотрудничестве между Мурманским областным краеведческим музеем и историческом парком «Россия – моя история».