Новая этика на рынке труда: что сейчас является дискриминацией и по каким причинам можно идти в Трудовую инспекцию

Поиск хорошей работы — путь для сильных духом, для тех, кто готов не только вступить в конкурентную борьбу за лучшее рабочее предложение, но и отстоять свои права как соискателя. Эксперты hh.ru подготовили наиболее полный список дискриминационных факторов, которые нужно отслеживать при поиске работы и указывать на них нерадивым работодателям.

Что такое трудовая дискриминация? По ТК РФ – это ограничения в трудоустройстве (или, наоборот, преимущества) из-за пола, расы, национальности, возраста, места жительства или других личных обстоятельств, которые не имеют отношения к деловым качествам.

А что такое деловые качества? Это умения работника. Всё, что можно объективно измерить: образование, профессия\квалификация, опыт по специальности, состояние здоровья, знание языков, hard skills.

Чего в вакансии или на собеседовании быть не должно, потому что это запрещено ТК РФ: