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Мурманская область. Арктика (16+)10.03.25 14:00

Новая этика на рынке труда: что сейчас является дискриминацией и по каким причинам можно идти в Трудовую инспекцию

Поиск хорошей работы — путь для сильных духом, для тех, кто готов не только вступить в конкурентную борьбу за лучшее рабочее предложение, но и отстоять свои права как соискателя. Эксперты hh.ru подготовили наиболее полный список дискриминационных факторов, которые нужно отслеживать при поиске работы и указывать на них нерадивым работодателям.

Что такое трудовая дискриминация? По ТК РФ – это ограничения в трудоустройстве (или, наоборот, преимущества) из-за пола, расы, национальности, возраста, места жительства или других личных обстоятельств, которые не имеют отношения к деловым качествам.

А что такое деловые качества? Это умения работника. Всё, что можно объективно измерить: образование, профессия\квалификация, опыт по специальности, состояние здоровья, знание языков, hard skills.

Чего в вакансии или на собеседовании быть не должно, потому что это запрещено ТК РФ:

  • раса, национальность и внешность (никакой «славянской\азиатской и др. внешности», пирсинг и другие телесные модификации тоже не причина отказа);
  • убеждения и религия;
  • пол: никаких «мужских» и «женских» коллективов в описании вакансии или требованиях работодателям быть не может, но вот приказ Минтруда по ряду ограниченных профессий еще содержит ряд ограничений. При этом пол может быть важен, например, в творческой сфере, но лишь в той её части, где ищутся исполнители или модели, — там есть неоспоримое разделение на мужские и женские образы;
  • семейное положение и наличие детей: спросить какие планы у кандидата относительно детей – прямое нарушение ТК. Более того, работодатель не может отказать в работе беременной женщине (если только работа по вахте, или связана с ядами, пестицидами в с\х). Так что если вакансия связана с выполнением данных работ, отказ обоснован;
  • возраст (превышен возрастной порог – то, что упоминаться не может. Но есть исключения, например, при приёме на государственную и гражданскую службу в некоторые органы. Так, в МЧС принимаются люди не моложе 18 и не старше 35 лет;
  • имущество: так как работодатель обязан по закону обеспечить сотрудника всем необходимым для исполнения обязанностей, то интересоваться или указывать, что для выполнения рабочих задач работнику нужна машина или, например, ноутбук нельзя;
  • место жительства: если у кандидата нет регистрации по месту жительства или пребывания, это не мешает ему устроиться на работу. В противном случае будут нарушены его права на свободу передвижения и выбор места жительства, которые гарантирует Конституция РФ;
  • интересы: суперопасные и странные хобби кандидатов не могут стать причиной для отказа в работе;
  • прошлые ошибки. Работодатель не может отказать в работе и соискателям с судимостью, кроме некоторых случаев;
  • знак Зодиака: по итогам за весь 2024 год в России было открыто порядка 200 вакансий для астрологов, тарологов и менеджеров по продажам соответствующих услуг. Спрос на этих специалистов вырос более чем в 6 раз за год. Некоторые компании, действительно, могут интересоваться знаком Зодиака кандидата, но официальной причиной отказа могут указывать какой-то другой фактор.

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