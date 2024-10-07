Новая глава в истории освоения Арктики: от ледокола «Ленин» до титанов Северного Ледовитого океана

В конце сентября 2024 года завершился второй в этом году субсидируемый каботажный рейс, который был реализован в рамках федерального проекта «Развитие Северного морского пути», входящего в Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры. Рейс прошёл по маршруту Архангельск – Певек – Архангельск. На борту судна «Мыс Желания» были доставлены товары первой необходимости – продукты питания, строительные материалы, технику, мебель. Общий вес грузов по всему маршруту составил 9985 тонн.

А 4 октября в Мурманске первый в мире атомный ледокол «Ленин», на базе которого действует Арктический выставочный центр «Атомный ледокол «Ленин», с помощью буксиров вышел из плавдока ПД-3 и вернулся на постоянное место стоянки – причалу Морского вокзала города-героя.

За этими двумя событиями, которые для большинства россиян сегодня кажутся несвязанными и малозначительными, скрываются огромные и многолетние усилия нашей страны в освоении Арктики. Многие из нас даже не замечают взрывного роста активности в Арктической зоне России и на трассах Северного морского пути в последние три десятилетия, когда были реализованы в металле и бетоне крупномасштабные промышленные проекты.

ВОПРЕКИ ГАЙДАРУ И МЛАДОРЕФОРМАТОРАМ

Ещё находясь в должности руководителя института переходного периода, Егор Гайдар заявил в ходе видеоконференции Москва-регионы: «В Советском Союзе людей запихнули туда, где менее комфортно. В этой связи оказалось, что очень много наших сограждан живёт в местах, где жить нельзя». Он предложил осваивать Дальний Восток вахтовым методом. Ещё более радикально он высказался 16 октября 1991 года в порту Тикси: «Север заселён искусственно, и содержать его смысла нет».

Во времена перестройки сворачивалась хозяйственная деятельность в арктическом регионе, пустели города и посёлки, закрывались промышленные предприятия, а грузопоток по Северному морскому пути сократился в 4 раза. Если максимальный объём перевозки грузов по СМП в 1986 году составил 6,455 миллиона тонн, то в 1996 году он упал до 1,8 миллиона тонн, и лишь через 20 лет в 2016 году превзошёл показатели 1986 года, достигнув 7,26 миллиона тонн.

В первое десятилетие постсоветского периода арктический регион выживал благодаря деятельности частных компаний: «Норильского никеля», Мурманского и Северного морских пароходств, нефтяной компании «ЛУКОЙЛ», «РИТЭК», геологоразведочных предприятий «Арктикморнефтегазразведка», МАГЭ, АМИГЭ, «Севморнефтегеофизика».

Неоценима заслуга в этом и Мурманского морского пароходства, в доверительное управление которого был передан атомный ледокольный флот в его сохранении для России. Выделяя собственные средства, оно сохранило для России атомные ледоколы, продлив ресурс атомных паропроизводящих установок, и суда атомного технологического обеспечения, содействовало в создании НК «ЛУКОЙЛ» танкерного флота ледового класса.

Ещё в мае 1996 года правительство РФ поддержало Программу строительства танкеров ледового класса. Компания «Лукойл-Арктик-Танкер» реализовала проект строительства серии танкеров ледового класса». В 1997 году в России появился первый из пяти танкеров, построенных в постсоветской России на верфи в Германии. Ещё пять танкеров усиленного ледового класса были построены на Адмиралтейских верфях. Начало заказа относится к 1997 году. Первое из пяти судов «Астрахань» было сдано заказчику в 2000 году.

Танкеры находились в бербоут-чартере у Мурманского морского пароходства, выполнявшего задачи Северного завоза. Это пароходство первыми в России создали рейдовый перевалочный комплекс для отправки нефти на экспорт и подводный терминал в Варандее для вывоза нефти Тимано-Печоры, добываемой компанией «ЛУКОЙЛ». Работал лесопромышленный комплекс Архангельской области, добывалась нефть Тимано-Печоры.

Но по-настоящему Россия развернулась к Арктике в 2000 году, после визита 5 апреля 2000 года избранного Президентом России Владимира Путина в Мурманск, где на борту атомного ледокола «Россия» он провёл рабочее совещание с участием членов правительства и руководителями крупнейших компаний стран, посвящённое развитию арктического региона, Северного морского пути и строительства атомного ледокольного флота.

Понятно, что через два года после дефолта 1998 года, Россия сразу не смогла активизировать работы по реанимации Севморпути, приступить к строительству атомного ледокольного флота нового поколения, реализации крупномасштабных проектов в Арктической зоне.

Через восемь лет были приняты «Основы государственной политики Российской Федерации в Арктике на период до 2020 года и дальнейшую перспективу, утвержденные Президентом России 18 сентября 2008 года.

Уже через два года, в 2010 году, произошла первая отгрузка нефти через новый ледостойкий терминал СМЛОП «Варандей», установленный компанией «ЛУКОЙЛ» в Печорском море, через которую пошла отгрузка нефти Тимано-Печорской нефтегазовой провинции на экспорт.

22 сентября 2011 года Владимир Путин в Архангельске в ходе работы второго международного арктического форума «Арктика – территория диалога» заявил, что: «Россия реально приступает к разработке арктического шельфа, открывает новую главу истории освоения Арктики и экономическая активность здесь будет возрастать».

В 2011 году в Печорском море была установлена морская ледостойкая стационарная платформа (МЛСП) «Приразломная», которая в 2013 году отгрузила первую партию добытой нефти на специально построенные танкеры усиленного ледового класса. В 2008-2009 годах на Адмиралтейских верфях были построены танкеры дедвейтом 70 тысяч тонн «Михаил Ульянов» и «Кирилл Лавров» для вывоза нефти с МЛСП «Приразломная» на рейдовый перевалочный комплекс «НОРД» в Кольском заливе, откуда нефть танкерами-отвозчиками вывозилась на экспорт.

Компания «Газпром нефть» устанавливает и запускает в строй в 2016 году ледостойкий терминал «Ворота Арктики» в Обской губе, мощностью 8,5 миллиона тонн нефти в год. Но не только. Для транспортировки нефти Новопортовского месторождения строится шесть танкеров усиленного ледового класса Arc7 дедвейтом 42 тысячи тонн и два ледокола «Александр Санников» и «Андрей Вилькицкий» для обеспечения грузовых операций возле терминала в ледовых условиях, прокладывается наземный и подводный нефтепроводы.

2 августа 2012 года принято постановление «О проекте программы разведки континентального шельфа Российской Федерации и разработки его минеральных ресурсов на долгосрочную перспективу – 2012-2030 годы». В полной мере реализовать эти планы из-за санкций не удалось, но, тем не менее, компанией «Газпром флот» были открыты несколько месторождений газа и газоконденсата, а компания «Роснефть» в Карском море открыла крупнейшую нефтегазовую провинцию с месторождением «Победа»

В 2015 году создана Государственная комиссия по делам Арктики, которая внесла свой вклад в решение вопросов активизации нефтеналивных перевозок, создания международной транспортной артерии «Северный морской путь», в развитие экономики Мурманской области, Ямала, Таймыра, Чукотки.

Важнейшим решением стала передача в 2008 году атомного ледокольного флота из доверительного управления Мурманского морского пароходства в государственную корпорацию «Росатом». Это позволило возродить атомный ледокольный флот, разработать и построить серию атомных ледоколов серии 22220. Было создано Федеральное государственное унитарное предприятие «Атомфлот», которое возглавил Вячеслав Рукша. Более того, в 2018 году «Росатом» получил статус единого инфраструктурного оператора на Севморпути, появилась Дирекция Северного морского пути, которую возглавил Вячеслав Рукша.

Руководство ФГУП «Атомфлот» постаралось найти клиентов, чтобы загрузить атомный ледокольный флот работой при проводке транзитных судов. Уже летом 2009 года суда «Beluga Fraternity» и «Beluga Foresight» немецкой судоходной компании совершили первый транзитный переход по СМП, доставив из Южной Кореи промышленное оборудование в Новый Порт, а затем до Амстердама. Аналогичные рейсы были совершены в 2010 году. Интерес к транзитным перевозкам по СМП проявили норвежская и датские компании.

В 2012 году впервые по СМП прошёл танкер-газовоз «Ob River», шириной 45 метров, доставивший в Японию из Норвегии 135 тысяч м3 СПГ.

В 2013 году был обеспечен транзитный переход 71 судна, в том числе 25 под иностранным флагом из 11 стран. Конечно же, транзитные перевозки по СМП не могут конкурировать с перевозками через Суэцкий канал, но в перспективе в этом маршруте будет заинтересовано всё больше стран. Пока же основной упор сделан на внутреннюю перевозку грузов отечественных компаний. Это транспортировка грузов, техники и материалов для строительства инфраструктуры в Обской губе, включая строительство порта Сабетта проекта «Ямал СПГ». В 2019 году аналогичные работы начались в рамках строительства «Арктик СПГ–2» на Гыданском полуострове.

Значительное количество рейсов по СМП было выполнено из Китая в Мурманск с доставкой крупногабаритных модулей для строительства заводов СПГ на основаниях гравитационного типа в рамках проекта «Арктик СПГ 2» в Центр строительства крупнотоннажных морских сооружений.

С декабря 2017 года, с начала первой отгрузки нефти в порту Сабетта сжиженного природного газа «Ямал СПГ» начался бурный рост объёмов перевозки по СМП.

В конце декабря 2019 года правительство Российской Федерации утверждает План развития Северного морского пути до 2035 года.

КЛЮЧИ К БОГАТСТВАМ АРКТИКИ

Понимая, что в ближайшее время Россия останется без атомных ледоколов, атомные паропроизводящие установки (АППУ) которых выработают свой ресурс, специалисты Мурманского морского пароходства разработали и обосновали решение по продлению ресурса АППУ. Программа «Продления ресурса АППУ до 150 тысяч часов» и до 175 тысяч часов для атомного ледокола «Арктика» были разработаны совместно с ОКБМ имени И.И. Африкантова. Программы были утверждены в апреле 2000 года и успешно реализованы на практике, что позволило продлить срок службы атомных ледоколов до появления атомных ледоколов проекта 22220.

Во время посещения атомного ледокола «Россия» Владимир Путин в книге почётных посетителей сделал запись: «Северный морской путь, атомные ледоколы и будущее России неразрывно связаны между собой»…

Воодушевленные вниманием Президента России вопросам развития Арктического региона, возрождения атомного ледокольного флота, учёные, инженеры приступили к разработке нового проекта атомного ледокола и атомной энергетической установки для него.

5 июля 2005 года в ЦКБ «Айсберг» проводится совещание, на котором обсуждается Техническое задание по созданию нового класса универсального двухосадочного атомного ледокола проекта 22220, способного заниматься проводкой судов как в море, так и в сибирских реках. Строительство серии атомных ледоколов этого проекта должно было обеспечить создание эффективной морской транспортной системы, способной обеспечить круглогодичный вывоз углеводородного сырья и продукции их переработки, транзит грузов из Европы до Дальнего Востока, завоз оборудования для строящихся промышленных объектов, Северный завоз для приарктических регионов. Создание нового атомного ледокола была насущной задачей, требующей безотлагательного решения ввиду предстоящего вывода из эксплуатации ледоколов проекта 10520 типа «Арктика», выработавших свой ресурс.

Уже 7 тюля 2006 года ЦКБ «Айсберг» разработало эскизный проект универсального атомного ледокола, который был утверждён в декабре 2007 года, а 16 августа 2008 года был разработан и технический проект ледокола, который был заложен 5 ноября 2013 года на стапеле «А» Балтийского завода.

Ещё не был разработан проект атомного ледокола нового поколения, а в 2001 году была начата разработка реакторной установки для нового ледокола. Эту задачу решали конструкторы и инженеры ОКБМ имени И.И. Африкантова, создавшие водо-водяной реактор РИТМ-200 с интегрированным в корпус парогенератором. На проектирование и создание в металле РИТМ-200 ушло почти 15 лет. В июне 2016 года первая энергетическая установка для атомного ледокола «Арктика» проекта 22220 с двумя реакторами, построенными на машиностроительном заводе «ЗиО Подольск» была доставлена на строительную площадку ледокола. Реактор мощностью 175 МВт обеспечивает непрерывность работы 26 тысяч часов, срок между перезагрузками топлива 10 лет, срок службы незаменяемого оборудования 40 лет с ресурсом 320 тысяч часов.

Запланированное на 2012 год начало строительства трёх универсальных атомных ледоколов класса Icebreaker 9А2 проекта 22220, мощностью 60 МВт было начато после принятия решения №660 от 29 июня 2012 года «Об осуществлении бюджетных инвестиций в строительство головного атомного ледокола». Государственным заказчиком строительства стала ГК «Росатом», заказчиком-застройщиком ФГУП «Атомфлот». Исполнителем данного заказа стало АО «Балтийский завод-судостроение». Договор на строительство первого ледокола был подписан 23 августа 2012 года, но лишь 5 ноября 2013 года состоялась церемония закладки первого универсального атомного ледокола проекта 22220, получившего название «Арктика», который был спущен на воду 16 июня 2016 года.

В мае 2014 года был заключён контракт на строительство ещё двух серийных универсальных атомных ледоколов. В мае 2015 года состоялась закладка атомного ледокола «Сибирь», а 25 июля 2016 года атомного ледокола «Урал».

Поднятие государственного флага на ледоколе «Сибирь» состоялось 25 января 2020 года, а 22 ноября 2022 года в Санкт-Петербурге разрешение поднять флаг на ледоколе «Урал» отдал Президент России Владимир Путин.

В августе 2019 года в Мурманске на базе ФГУП «Атомфлот» состоялось торжественное подписание договора на строительство третьего и четвертого серийных атомных ледоколов «Якутия» и «Чукотка», которые были заложены соответственно в мае и декабре 2020 года.

В 2023 году принято решение о строительстве шестого и седьмого атомных ледоколов, которые будут названы «Ленинград» и «Сталинград».

Эти ледоколы без работы не останутся. Нужно будет вывозить не только 40 миллионов тонн СПГ, которые в перспективе могут достигнуть 65 миллионов тонн, но и до 100 миллионов тонн нефти Пайяхского и Иччеминского месторождений из порта «Бухта Север» компании «Роснефть», которая реализует проект «Восток Ойл», угля Таймыра, цветных металлов кластеров Якутии, Ямало-Ненецкого округа, Красноярского края и Чукотского Автономного округа.

МАЛАЯ АТОМНАЯ ЭНЕРГЕТИКА ДЛЯ ПОБЕРЕЖЬЯ СМП

Важной вехой в освоении богатств Арктики стал пуск в промышленную эксплуатацию 22 мая 2020 года плавучей атомной электростанции (ПАТЭС) «Академик Ломоносов» с двумя реакторными установками КЛС-40С. ПАТЭС строилась на АО «Балтийский завод» с мая 2009 года. С октября 2016 года началось строительство береговой инфраструктуры в Певеке. 19 мая 2019 года ПЭБ «Академик Ломоносов» был отбуксирован к месту испытаний в Мурманск, а 9 сентября 2019 года отбуксирована под проводкой двух буксиров и ледокола «Диксон» в Певек.

ПАТЭС обеспечила потребителей не только электроэнергией, но и теплом городскую сеть.

30 августа 2022 года в Китае состоялась закладка корпуса первого атомного плавучего энергоблока в арктическом исполнении на базе реакторной установки РИТМ-200С. Корпуса первых двух энергоблоков из запланированных четырёх будут изготовлены в Китае, а достройка и установка энергетического оборудования будет производиться на отечественной верфи.

Следует напомнить, что, к примеру, корпуса атомных ледоколов «Таймыр» и «Вайгач» строились в Финляндии, а всю «начинку» устанавливали в СССР.

Четыре энергоблока будут установлены на мысе Наглейнын в районе Чаунской губы в восточной части Восточно-Сибирского моря. Они обеспечат электроэнергией Баимский ГОК, который занимается выпуском меди и золота. Ресурсы Баимской площади – 23 миллиона тонн меди и 2 тысячи тонн золота.

Первые два энергоблока планируется установить в 2027 году, третьего в 2028-ом и четвертого в 2031-ом.

Всего планируется заказать 15 плавучих АЭС, которые установят вдоль Северного морского пути для девяти горнопромышленных кластеров по добыче золота, серебра, меди, свинца и цинка в Ямало-Ненецком автономном округе, в Красноярском крае, в Якутии и на Чукотке. Об этом на сессии Петербургского международного экономического форума заявил глава «Росатома» Алексей Лихачев.

СПГ-ПРОЕКТЫ КОМПАНИИ «НОВАТЭК»

В ноябре 2001 года в Новом Уренгое Президент России Владимир Путин принимает решение о разработке программы по комплексному освоению полуострова Ямал. В сентябре 2009 года Владимир Путин провёл в Салехарде совещание «Об освоении месторождений газа полуострова Ямал».

О внимании к этому региону и развитию нефтегазового комплекса говорит тот факт, что на Ямале Владимир Путин побывал семь раз.

11 октября 2010 года распоряжением №1713-р был принят комплексный план по развитию производства сжиженного природного газа (СПГ) на полуострове Ямал на базе Южно-Тамбейского месторождения газа. В этом распоряжении пунктом 10 для атомного ледокольного флота ФГУП «Росатомфлот» Госкорпорации «Росатом» ставилась задача «разработать комплекс мер, направленных на увеличение ледокольного флота Российской Федерации, способного обеспечить круглогодичную навигацию торговых судов, обеспечивающих ввоз материально-технических ценностей и вывоз углеводородного сырья с полуострова Ямал и пунктом 11 «подготовить предложения по механизму финансирования создания российского танкерного флота ледового класса и увеличение ледокольного флота».

Ещё не было принято окончательное инвестиционное решение по строительству завода «Ямал СПГ», в уже в феврале 2011 года бал подписан договор между «НОВАТЭК» и ФГУП «Атомфлот» «О совместной разработке схемы и организации транспортировки грузов для обустройства месторождений «НОВАТЭК» на полуострове Ямал, участие в проекте «Ямал СПГ» в части организации транспортировки сжиженного природного газа с привлечением атомных ледоколов, организация ледокольной проводки судов при транспортировке газового конденсата».

В июле 2012 года на полуострове Ямал состоялась закладка памятной капсулы и символического камня в основание производственного комплекса с морским портом Сабетта и завода по производству сжиженного природного газа «Ямал СПГ». Строительство завода было начато после принятия 8 декабря 2013 года окончательного инвестиционного решения уже 24 апреля 2014 года. Всего для трёх очередей завода «Ямал СПГ» было построено 142 технических модуля, которые доставлялись морем в Сабетту и собирались на месте. Объём металлоконструкций, использованных при строительстве трёх очередей завода, впечатляет – 770 тысяч тонн. В декабре 2015 года был подписан договор о участие атомного ледокольного флота в проводке судов-газовозов и обеспечении работы порта Сабетта до 21 ноября 2040 года.

Прошло всего четыре года после принятия ОИР по строительству «Ямал СПГ», в уже 8 декабря 2017 года Владимир Путин дал старт отгрузке первой партии СПГ на танкер-газовоз «Кристоф де Маржери». В конце 2019 года «Ямал СПГ» вышел на проектную мощность, запустив в работу третью линию сжижения природного газа.

После завершения проекта «Ямал СПГ» компания «НОВАТЭК» приступила к новому амбициозному проекту «Арктик СПГ 2». Для его воплощения в жизнь в районе посёлка Белокаменка на берегу Кольского залива был построен ЦСКМС – Центр строительства крупнотоннажных морских сооружений – ООО «НОВАТЭК-Мурманск». Это уникальный комплекс по строительству заводов СПГ на основаниях гравитационного типа. Поражают темпы строительства ЦСКМС, которое началось осенью 2017 года, а уже в 2023 году первая линия «Арктик СПГ 2» была отбуксирована к месту работы у полуострова Гыдан на терминал «Утренний», а в конце июля 2024 года ушла к полуострову Гыдан и вторая линия. При строительстве ЦСКМС было извлечено 9 миллионов м3 скального грунта, отсыпана производственная площадка равная площади 500 футбольных полей, построены два сухих дока в которых на основаниях гравитационного типа, с размерами 330х152х30 метров и массой 480 тысяч тонн монтируются из модулей производственные линии завода СПГ высотой 70 метров и весом 160 тысяч тонн.. Были построены производственные цеха, в том числе, самый большой в России цех №107, в котором находится 10 кранов грузоподъёмностью по 300 тонн каждый и 25 кранов грузоподъёмностью 50 тонн.

В 2019 году началась доставка грузов для строительства терминала «Утренний», где планировалось установить три очереди завода «Арктик СПГ 2». Чтобы обеспечить подход судов-газовозов к терминалу «Утренний» был выполнен огромный объём работ в Обской губе. В итоге получился судоходный канал шириной 475 метров и глубиной 15,1 метра, длиной 51,6 километра.

20 июля 2023 года Президент России Владимир Путин, находясь на ЦСКМС «ООО «НОВАТЭК-Мурманск» дал сигнал к началу операции по вывозу первой линии завода «Арктик СПГ 2» из дока к полуострову Гыдан.

Все три линии проекта «Арктик СПГ 2» будут производить 19,8 миллиона тонн сжиженного природного газа.

К сожалению, из-за санкций срываются поставки судов-газовозов для вывоза СПГ уже запущенной первой линии проекта «Арктик СПГ 2». Два строящихся на заводе «Звезда» судов-газовозов ледового класса Arc-7 будут готовы лишь в декабре-январе.

Для перевалки СПГ с судов-газовозов ледового класса на обычные газовозы распоряжением правительства РФ от 26 апреля 2019 года №834-р было принято решение о создании «Морского перегрузочного комплекса сжиженного природного газа в Мурманской области». Это плавучее хранилище газа (ПХГ) установлено 27 июня 2023 года в Ура губе. Его мощность оставляет 28,875 миллиона тонн. Его длина 400, ширина 60 и осадка 12,2 метра, вместимость 360 тысяч м3. Это ПХГ получило название «Саам ПХГ». Аналогичный комплекс в бухте Бечевинская на Камчатке. В соответствии с контрактом на сумму 748,2 миллиона долларов строительство двух ПХГ для перевалки СПГ осуществила южнокорейская компания DSME.

В июне 2023 года глава «НОВАТЭК» Леонид Михельсон озвучил идею строительства нового завода СПГ в Белокаменке Мурманской области, сырьём для которого будет природный газ, который будет поступать по газопроводу Волхов – Мурманск - Белокаменка. Пропускная способность газопровода 40 миллиардов м3 газа в год. Вначале планировалось, что завод «Мурманск СПГ» в случае реализации проекта, будет состоять из трёх линий, мощностью 6,8 миллиона тонн каждая. В августе 2024 года стало известно, что «Мурманск СПГ» будет состоять из двух линий, общей мощностью 13,6 миллиона тонн СПГ в год. Первые две линии планируется запустить в работу уже в 2027 и 2029 годах. Первую линию «Мурманск СПГ» планируют начать строить в 2024 году в доке, который освободился 25 июля после вывода из него второй линии «Арктик СПГ 2». Строительство завода СПГ в Мурманске позволит не только увеличить производство сжиженного природного газа, но и решит проблему с использованием танкеров-газовозов ледового класса для вывоза газа на экспорт. Кроме этого, при строительстве линий СПГ не потребуется использовать газовые турбины для обеспечения электроэнергией, а будет использоваться электроэнергия Кольской АЭС.

Строительство газопровода позволит в полном объёме обеспечить потребности Мурманской области и Республики Карелия газом.

АРКТИЧЕСКИЙ РЕНЕССАНС

Чтобы оценить сделанное Россией в арктическом регионе за последние десятилетия, мысленно нужно пройтись от Мурманска до Дальнего Востока вдоль всего маршрута Северного морского пути.

В посёлке Белокаменка в середине февраля 2023 года состоялось заседание рабочей группы с участием министра Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексея Чекункова, членов Совета Федерации и депутатов Государственной Думы, глав регионов Арктической зоны РФ, руководителей компаний и организаций.

Алексей Чекунков обратил внимание на реализацию 634 инвестиционных проектов в Арктической зоне. Совокупные бюджетные инвестиции в развитие этой транспортной артерии и сопутствующей инфраструктуры составят 1,8 триллиона рублей.

Портфель проектов в Арктике насчитывает 29 объектов в 7 регионах сметной стоимостью 329 миллиардов рублей.

В развитие Северного морского пути до 2035 года, а это 152 мероприятия плана, будет вложено 1791 миллиард рублей. На строительство 10 ледоколов выделяется 543 миллиарда рублей, на строительство 14 портов и терминалов – 237 миллиардов рублей, на строительство 141 грузового судна и судов обеспечения 12 спутников, – 192 миллиарда рублей, 111 миллиардов будет затрачено на запуск спутников.

Мурманская область

Активное развитие в последние годы получили практически все арктические регионы. Динамично развивается Мурманская область и областной центр город Мурманск, который является «воротами» в Арктику. Именно здесь базируется атомный ледокольный флот, являющийся ключами к этим воротам, именно здесь расположен глубоководный незамерзающий порт, откуда идут грузы по Северному завозу. В постсоветский период здесь кроме традиционных для данного региона направлений – цветной металлургии, горнодобывающей промышленности, производства апатитовых удобрений и рыболовства, работы геологоразведочных активизировались работы по развитию Мурманского транспортного узла, который планируется интегрировать в международный транспортный коридор «Север – Юг».

18 апреля 2024 года во время доклада губернатора Мурманской области Андрея Чибиса Президенту России Владимиру Путину в режиме видеоконференции о ходе реализации инвестиционных проектов в Мурманской области, он сообщил о развитии Мурманского транспортного узла, строительства порта «Лавна», о завершении прокладки железнодорожного участка протяженностью 50 километров, практических мерах по созданию мультимодального порта для отправки на экспорт белорусских удобрений.

Активно развивается порт «Лавна», первая очередь которого вступила в строй в декабре 2023 года. Этот порт является частью Федерального проекта «Морские порты России». За его строительство отвечает Государственная транспортно-лизинговая компания (ГТЛК).

6 августа 2024 года состоялась встреча губернатора Мурманской области Андрея Чибиса с Президентом России Владимиром Путиным.

Владимир Путин поддержал предложение о переносе перевалки угля из Мурманского торгового порта в специализированную портовую инфраструктуру на западном берегу Кольского залива.

Специализированный терминал «Лавна» мощностью 18 миллионов тонн осуществляет перевалку угля закрытым способом. В Мурманске ведутся работы по развитию Мурманского транспортного узла, как мультимодального транспортного хаба, строительству новых терминалов и перевалочных комплексов.

Были обсуждены мастер-планы и комплексные планы долгосрочного социально-экономического развития региона до 2025 года. Эти планы включают развитие Севморпути, комплексное развитие Мурманского транспортного узла, газификация, создание судоремонтного комплекса кластерного типа, многофункционального перегрузочного комплекса и терминала по перевалке удобрений.

Будут также развиваться Кировско-Апатитская и Мончегорская агломерации.

Для обеспечения всех этих проектов будет строиться новая атомная электростанция. Реализация всех проектов создаст новых 30 тысяч рабочих мест. Для реализации всех проектов на 10 лет потребуется 554 миллиарда рублей.

Уже определена территория и зарегистрировано юридическое лицо, идёт подготовка к практическому строительству белорусского порта «Морской терминал «Ворота Арктики». Через порт будет осуществляться перевалка минеральных удобрений, нефтепродуктов, а также контейнерных и иных грузов с проектной мощностью 25-30 миллионов тонн грузов в год.

Нельзя не вспомнить терминал «Тулома», терминал «Ударник», западный транспортно-логистический узел «Арктическая перевалка».

За последние годы в Мурманской области накоплен промышленный потенциал на десятилетия вперед. В инвестиционном портфеле Мурманской области проекты с инвестициями в 3,2 триллиона рублей на ближайшие 10 лет. Предстоит реконструкция и модернизация производственных мощностей Ковдорского и Оленегорского ГОКов, Кольской Горно-металлургической компании, строительство ГОКа «Олений ручей», освоение месторождений платиновой группы «Федорова тундра» и железной руды «Печегубское». На Кольском полуострове совместным предприятием «Норильского никеля» и «Росатома» будет реализован проект «Полярный литий» на Колмозерском месторождении, которое с выходом на полную мощность в 2030 году будет выпускать 45 тысяч тонн карбоната и гидроксида лития.

Каждая 10-я тонна рыбной продукции в России произведена на мурманских предприятиях, а рыбаки вылавливают 10% общероссийского вылова рыбы.

На берегу Кольского залива в посёлке Белокаменка простроен Центр строительства крупнотоннажных морских сооружений «НОВАТЭК-Мурманск», завод заводов, создающий на своих производственных площадках заводы по сжижению природного газа на основаниях гравитационного типа. Вес каждого завода СПГ на ОГТ 640 тысяч тонн.

Здесь же планируется построить две линии завода «Мурманск СПГ», производительностью 13,6 миллиона тонн СПГ в год. Сырье – природный газ, будет поступать по построенному газопроводу Волхов-Мурманск-Белокаменка, протяженностью 1300 километров., мощностью 40 миллиардов м3 газа в год, что позволит газифицировать города Мурманской области.

Во время посещения ЦСКМС Владимир Путин подчеркнул: «Проекты по производству СПГ, безусловно, важны, потому что дают комплексный эффект для всей экономики, позволяют отвоевывать нужную нам долю на мировом рынке, развивать смежные отрасли».

Достаточно сказать, что по словам Леонида Михельсона, в реализации проекта «Арктик СПГ 2» и строительства ЦСКМС задействовано около 800 отечественных промышленных предприятий.

12 мая 2023 года был дан старт промышленной эксплуатации Кольской ветроэлектростанции, самой крупной ВЭС в мире за Полярным кругом, мощностью 201МВт. Проект реализовала компания ПАО «ЭЛ5-Энерго». ВЭС состоит из 57 турбин-ветроустановок. Начав строительство 19 сентября 2019 года менее чем за 4 года была создана мощная ВЭС.

Чтобы связать арктические регионы надёжной связью, реализуется проект «Полярный экспресс», по прокладке волоконно-оптического кабеля из Мурманская во Владивосток, длиной 13000 километров.

Об объёмах продукции, которая будет вывозиться из арктических регионов Северным морским путем говорят цифры. Грузовая база в ближайшие годы должна прирасти сжиженным природным газом, а это почти 20 миллионов тонн, который будут производить три очереди проекта «Арктик СПГ-2», 10 миллионами тонн угля компании «Восток Уголь» и от 5 до 15 миллионов тонн угля, которые будет добывать компания «Северная звезда» на Таймыре, десятками, а в перспективе 100 миллионами тонн нефти, добываемой НК «Роснефть» в рамках проекта «Восток Ойл» на пяти десятках лицензионных участков.

По словам Игоря Сечина, нефть, добываемая в рамках проекта «Восток Ойл» компании «Роснефть», будет отгружаться на танкеры с нефтеналивных терминалов порта «Бухта Север», который должен дать основную прибавку грузов для достижения грузопотока, планку которого в 150 миллионов тонн к 2035 году установил Президент России Владимир Путин. Возможно, здесь же будет построен завод СПГ мощностью 30-35 миллионов тонн СПГ в год. Нефть компании «ЛУКОЙЛ» отправляется на экспорт с ледостойкого терминала «Варандей», а компании «Газпромнефть» с терминала «Ворота Арктики». Напрямую на танкеры идёт отгрузка нефти с МЛСП «Приразломная» в Печорском море.

Архангельск

Архангельск остаётся одним из перспективных портов России. Здесь планируется создать глубоководный порт и предприятия судоремонта. Для Архангельска планируется построить новый док нижегородскими корабелами, а на «Севмашпредприятии» сухой супердок с его вводом в строй в 2025 году.

К слову, на «Севмаше» была построена МЛСП «Приразломная», а на АО «Центр судоремонта «Звёздочка» самоподъёмная буровая установка «Арктическая». Архангельск – это и мощный лесопромышленный комплекс. Архангельский ЦБК – единственный в арктической зоне. В Приморском районе Архангельской области добываю алмазы ОАО «Севералмаз».

На Новой Земле (остров Южный), относящейся к Архангельской области, планируется наладить добычу и переработку свинцово-цинковых руд и содержанием серебра на крупнейшем Павловском месторождении. Объём перерабатываемой руды 3,5 миллиона тонн в год. Разработку будет осуществлять «Первая рудная компания», дочерняя структура «Росатома». Запасы месторождения оцениваются в 2,48 миллиона тонн цинка, 465 тысяч тонн свинца и 670 тонн серебра. Ввод в эксплуатацию месторождения запланирован на 2026 год.

Ненецкий Автономный округе

В Ненецком Автономном округе продолжается добыча углеводородного сырья, запасы которого насчитывают более 1 миллиарда тонн нефти и 500 миллиардов кубометров газа. Нефть отправляется на экспорт через ледостойкий терминал Варандей. Для вывоза нефти через терминал «Варандей» в Южной Корее в 2008-2009 годах были построены три танкера усиленного ледового класса дедвейтом 70 тысяч тонн «Василий Динков», «Тимофей Гуженко» и «Капитан Готский». Нефть вывозится на рейдовый перевалочный комплекс «Кола» на базе супертанкера, дедвейтом 300 тысяч тонн, который установлен в кольском заливе.

К сожалению, здесь не удалось реализовать проект «Печора СПГ». На берегу Печорского моря планируется построить порт Индига, который станет частью проекта «Баренцкомур». Проект реализует компания «АЕОН». В порту будут угольный и нефтяной терминалы, терминал для СПГ, универсальный перегрузочный комплекс с возможностью обрабатывать суда дедвейтом до 300 тысяч тонн, отгружать 30 миллионов тонн угля в год, 17 миллионов тонн нефти, 6,4 миллиона тонн СПГ и около 6 миллионов тонн генеральных грузов. Но для доставки грузов в порт предстоит построить дорогу Индига-Сосногорск, протяженностью 612 километров.

Таймыр

Добычу полезных ископаемых на Таймыре осуществляет ПАО «ГМК «Норильский никель» и ПАО «Роснефть» на Пайяхском нефтеносном месторождении. Целый промышленный кластер может быть создан на базе Сырадасайского месторождения угля с запасами 5,7 миллиарда тонн коксующихся марок. Здесь разрабатывает месторождение угля ООО «Северная звезда». На первом этапе разработки месторождения планируется добывать 5 миллионов тонн угля в год, а на втором этапе 10 миллионов тонн с вывозом угля балкерами дедвейтом 100 тысяч тонн. Планировала добывать до 30 миллионов тонн угля в год с Лемберговских месторождений и компания «Восток Уголь-Диксон», который намеревалась отправлять из двух портов, которые предстояло построить. Но проект реализовать не удалось.

Традиционные полтора миллионов тонн даёт компания «Норильский никель» в виде готовой продукции и снабженческих грузов. «Норильский никель» заключил с ФГУП «Атомфлот» договор на период с января 2023 года по декабрь 2041 года об обеспечении ледокольного обеспечения вывоза продукции и доставку грузов одним из универсальных атомных ледоколов проекта 22220. Ему предстоит ежегодно работать в Енисейском районе Карского моря с января по май и с ноября по декабрь.

Грандиозный проект реализует ПАО «НК «Роснефть» под названием «Восток Ойл», строительством на Таймыре порта «Бухта Север» с двумя нефтеналивными терминалами и нефтепровода протяженностью 770 километров. На первом этапе планируется добывать и отгружать 30 миллионов тонн нефти в год, а после ввода в строй второй и третьей очереди – 100 миллионов тонн. Вывоз нефти будет осуществляться танкерами ледового класса детвейтом 100 тысяч тонн, которые строятся на «СКК «Звезда». Реализация данного проекта даст импульс развитию смежных отраслей экономики – машиностроения, металлургии, электроэнергетики, дорожного строительства, судостроения.

Полуостров Ямал

В недрах полуострова Ямал залегает более 50 триллионов кубометров газа 13 штокмановских месторождений, ещё 14 триллионов на Приямальском шельфе, в Обской и Тазовской губах. Здесь активно работают «Газпром», который планирует установить ледостойкую стационарную платформу погружного типа со свайным креплением к морскому дну ЛСП «А» на газовом месторождении Каменомысское-море в Обской губе с добычей ежегодно 15 миллиардов м3 газа в год начиная с 2025 года.

СПГ и газоконденсат вывозятся с полуострова Ямал с терминала «Утренний», проект «Арктик СПГ 2» и порта Сабетта проект «Ямал СПГ».

Порт Сабетта стал важнейшей опорной точкой Северного морского пути. Отсюда, в круглогодичном режиме, отправляется на экспорт сжиженный природный газ.

Закладка порта состоялась 20 июля 2012 года. В рамках строительства порта были возведены: подходной канал длиной 6 километров, шириной 495 метров и глубиной 15,1 метра; морской канал длиной 49 километров, шириной 295 метров; акватория порта с глубинами 15,2 метра. Впечатляет объём дноуглубительных работ – 70 миллионов м3.

Здесь кроме обустройства акватории порта построены технологические причалы по перевалке СПГ и газового конденсата, причалы накатных грузов, причалы строительных грузов, причалы портофлота, складские и административные помещения, инженерные сети и коммуникации.

Все работы пришлось начинать с нуля, при полном отсутствии инфраструктуры, в том числе и причала, доставке грузов морским путём в сжатые сроки безледового периода.

Первые грузовые суда порт принял в октябре 2013 года. Для обеспечения работы судов-газовозов в порту Сабетта ФГУП «Атомфлот» построил два буксира ледового класса «Пур» и «Тамбей», два ледокольных буксира «Юрибей» и «Надым», один портовый ледокол «Обь».

Самым северным из разрабатываемых нефтегазоконденсатных месторождений углеводородов компанией «Газпром нефть» на полуострове Ямал является Новопортовское месторождение. К берегу нефть доставляется по двум веткам нефтепровода. С 2016 года нефть отправляется потребителям через морской стационарный ледостойкий терминал «Ворота Арктики» в районе Мыса Каменный в Обской губе на специально построенных танкерах усиленного ледового класса. Для вывоза нефти Новопортовского месторождения через ледостойкий терминал «Ворота Арктики» в Южной Корее были построены шесть танкеров усиленного ледового класса серии «Штурман», дедвейтом 41542 тонны.

Якутия

В Якутии населенные пункты разделены на районы по названиям судоходных рек: Анабарский, Приленский, Янский, Индигирский, Колымский. В Арктической зоне расположены крупные и уникальные месторождения алмазов, золота, цветных и редкоземельных металлов, угла, углеводородного сырья.

Чукотка

Чукотка играет огромную роль в добыче золота. Здесь добывается 10% золота России. В постсоветский период численность населения сократилась в три раза. В недрах Чукотки хранятся нефть и газ, золото, платина, серебро, медь, олово, вольфрам, уголь.

Здесь реализуется проект освоения Баимской рудной зоны (третье место в мире по запасам меди и четвертое по запасам золота).

В рамках проекта «Беринговский» планируется добывать уголь, запасы которого составляют 1 миллиард тонн. Планируется добывать олово на месторождении «Пыркакайские штокверки».

В целях энергообеспечения промышленных объектов и населенных пунктов в Певеке установлена ПАТЭС «Академик Ломоносов», а в перспективе будут установлены ещё 4 ПАТЭС. Предстоит модернизация порта Певек, строительство двух обогатительных фабрик на Баимском месторождении, морского терминала для установки четырёх плавучих энергоблоков. (ПЭБ) общей мощностью 318 МВт.

Камчатка

Плавучее хранилище СПГ «Коряк» установлено в бухте Бечевинская на Камчатке компанией «НОВАТЭК», предназначенное для перевалки СПГ с судов-газовозов ледового класса на обычные газовозы-отвозчики. Оно аналогично ПХГ, установленному в Ура губе Мурманской области. ПХГ построено в Южной Корее компанией, его вместимость 360 тысяч м3 СПГ.

Сахалин

Динамично и высокими темпами развивалась нефтегазовая отрасль на Сахалине. Сегодня нефтегазовый комплекс Сахалина представлен ООО «Сахалинская энергия» - оператор проекта «Сахалин-2», ООО «Сахалин-1», ООО «ННК – «Сахалинморнефтегаз», АО «Петросах», АО «Сахалинская нефтяная компания», ООО «Газпромдобыча Шельф Южно-Сахалинск», оператор Киринского блока проекта «Сахалин-3».

В 2023 году ООО «Сахалинская энергия» в рамках проекта «Сахалин-2» произведено 10,4 миллиона тонн СПГ, а в рамках проектов «Сахалин-1» и «Сахалин-2» отгружено на экспорт 11,3 миллиона тонн нефти и газоконденсата.

ООО «Газпромдобыча Шельф Южно-Сахалинск» продолжает обустройство Киринского месторождения в рамках проекта «Сахалин-3», где газ добывается с помощью подводного добычного комплекса. Это единственный такой проект в России. Запасы газа проекта «Сахалин-3» оцениваются в 746 миллиардов м3. Здесь разведочные и добычные скважины строят российские полупогружные буровые платформы шестого поколения «Полярная звезда» и «Северное сияние».

Добыча нефть в постсоветский период на шельфе Сахалина была начата в 1999 году на месторождении Пильтун- Астохское с нефтедобывающей платформы «Пильтун-Астохская-А», носившая первоначальное название «Моликпак», и работавшая в море Бофорта у берегов Канады. В 1998 году прошла модернизацию в Южной Корее, где было установлено 15 метровое стальное основание. Здесь установлены также платформы «Пильтун-Астохская-Б» и «Лунская-А». Обе платформы сконструированы в Южной Корее установлены на бетонные основания гравитационного типа.

Добытая нефть вывозится танкерами из порт Пригородное, куда нефть с добычных платформ поступает по подводным нефтепроводам. С 2009 года в Корсакове работает завод СПГ, с двумя линиями по 4,8 миллиона тонн СПГ в год каждая.

«Роснефть» участвует в нефтегазовых проектах на шельфе Сахалина в рамках проекта «Сахалин-1» компанией «Сахалинморнефтегаз-Шельф», разрабатывая месторождения нефти и газа северо-восточной части шельфа на месторождениях «Чайво», «Одопту-море» и «Арктун-Даги» со стационарной буровой платформы «Орлан», а также с установленной в 2014 году платформы «Беркут». Добытая нефть из порта Де-Кастри отправляется на экспорт.

Прорывом в российском судостроении стало строительство в бухте Большой Камень Судостроительного комплекса «Звезда», способного строить супертанкеры и суда-газовозы. Начало строительства относится к 2009 году, а ввод в строй первой очереди состоялся 1 сентября 2016 года в присутствии Президента России Владимира Путина. Проект реализован консорциумом АО «Роснефтегаз», ПАО «НК «Роснефть» и АО «Газпромбанк». Здесь можно строить не только крупнотоннажные суда, но и морскую добычную технику, буровые платформы.

В сентябре 2023 года Владимир Путин, посетивший «СК «Звезда» принял участие в церемонии имянаречении двух танкеров арктического ледового класса: танкера-газовоза «Алексей Косыгин» и танкера-челнока «Валентин Пикуль».

Благодаря «СК «Звезда» и выпускаемой им продукции Россия вышла на второе место в мировом рейтинге по судостроению. Здесь строятся танкеры для проекта компании «Роснефть» «Восток Ойл» и суда-газовозы для проекта компании «НОВАТЭК» «Арктик СПГ 2».

В 2020 году судостроители приступили к строительству самого мощного в мире атомного ледокола «Россия» по проекту «Лидер». Он будет оснащён двумя атомными реакторами РИТМ-400, суммарной мощностью 120 МВт, и сможет преодолевать льды толщиной 4 метра. Всего планировалось построить три таких ледокола.

Ледоколы проектов 22220 и проекта «Лидер» должны обеспечить вывоз углеводородного сырья и продукции компаний, работающих в арктической зоне России, а также Северный завоз и транзитное плавание судов по Северному морскому пути. Если в 2023 году по СМП прошло 730 судов и перевезено 36 миллионов 254 тысячи тонн грузов, из них 2,1 миллиона тонн транзитных грузов, то к 2030 году этот показатель планируется довести до 150 миллионов тонн, а в 2035 выйти на показатели 220 миллионов тонн в круглогодичном режиме.

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Российская Арктик – это 13 регионов, в которых проживает 2,6 миллиона человек, но который даёт значительную часть экспортной продукции, поставляет львиную долю газа, нефти, цветных металлов. Здесь реализуют свои проекты крупнейшие отечественные компании «Газпром», «Роснефть», «НОВАТЭК», «ЛУКОЙЛ», «Росатом», «Газпром нефть». Арктика – это и Севморпуть, связывающий не только 13 регионов, но и кратчайший путь из Европейской части России на Дальний Восток и в страны Азиатско-Тихоокеанского региона. С этим регионом связано будущее России.

Юрий БАНЬКО.