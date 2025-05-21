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Мурманская область. Арктика (16+)21.05.25 12:00

Новая карьера в 60+ лет – это реально? Отвечает hh.ru

Карьерные эксперты hh.ru отвечают на основные вопросы о том, реально ли изменить свою жизнь через обновление карьеры и что для этого нужно делать.

Аналитика hh.ru показывает, что в топ-5 профессиональных сфер с наиболее лояльным отношением работодателей к людям в возрасте 50 лет, вошли «Высший и средний менеджмент» (33% приглашений на такие вакансии были сделаны людям указанной возрастной категории), «Финансы, бухгалтерия» (27%), «Безопасность» (25%), а также «Сельское хозяйство» и «Добыча сырья» (по 23%).

В свою очередь соискателей старше 60 лет чаще всего зовут на вакансии, которые относятся к профессиональным сферам «Безопасность» (17% приглашений), «Сельское хозяйство» (9%), а также «Добыча сырья», «Домашний, обслуживающий персонал» и «Производство, сервисное обслуживание» (по 8%).

Насколько реально найти достойную работу соискателям 60 лет и старше и можно ли освоить новую профессию в этом возрасте?

Причин почему освоить новую профессию в 60 лет несколько. Во-первых, нейропластичность мозга сохраняется всю жизнь, то есть способность учиться новому не исчезает, просто требует чуть больше времени. Также при обучении новой профессии немаловажны опыт и soft skills (и больше всего коммуникация, управление, анализ). А эти качества достаточно прокачены у возрастных кандидатов – их большое конкурентное преимущество - опыт.  Кроме того, современные форматы обучения: онлайн-курсы, микрообучение, наставничество снижают барьеры вхождения в новую профессию.

Какие профессии лучше всего выбрать в 60 лет? 

Выбор профессии в зрелом возрасте часто зависит от здоровья, интересов и бюджета кандидата.  

Самые простые для достижения профессии с низким порогом входа, освоение которых может занято от 3 до максимум 12 месяцев. Это профессия консультанта (по прежнему профилю работы, например, финансы, педагогика, продажи). Ремесленные специальности: столяр, гончар, швея и здесь помогут курсы при центрах занятости или мастерских. Работа с людьми: гид, тьютор, сопровождающий для пожилых. 

Есть также более сложный, но не менее интересный блок профессий для 60-летних соискателей, может потребовать от 6 до 18 месяцев обучения, но даст более высокий доход. ИТ-поддержка и здесь возрастным кандидатам можно освоить базовые курсы по тестированию ПО, WordPress, 1С.

Ещё одна сфера - медицина и уход, здесь доступная и достаточно востребованная профессия - сиделка, помощник в соцслужбах. 

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