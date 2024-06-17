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Мурманская область. Арктика (16+)17.06.24 08:45

Новая климатическая витрина в Мурманском областном художественном музее поможет сохранить икону XVII века

В зале постоянной экспозиции Мурманского областного художественного музея представлена икона «Воскресение Христово в окружении праздников», датируемая второй половиной XVII века. Данный предмет требует создания особых условий для хранения и экспонирования.

Как пишет vk.com/murmanskmuseum, с целью обеспечения сохранности предмета по индивидуальному заказу музея была изготовлена климатическая витрина с пассивным климатом. Создание особых климатических условий внутри витрины создаётся при помощи размещенных в витрине сорбентов, сбалансированных так, что влажность внутри витрины остаётся достаточно стабильной даже при значительных климатических колебаниях вне её.

Сорбент выравнивает относительную влажность окружающего воздуха. При уменьшении температуры он забирает небольшое количество избыточной влаги из органических материалов, а при увеличении — отдаёт недостающую влагу. Благодаря чему предотвращает набухание или высушивание выставляемых объектов.

Экспонирование предмета в климатической витрине позволит обеспечить лучшую сохранность предмета и предотвратить его разрушение.

Икона представлена в постоянной экспозиции из собрания музея «Отечественное изобразительное искусство ХVII – ХХI вв.» в главном здании Мурманского областного художественного музея. (6+)

 

Фото: https://vk.com/murmanskmuseum?z=photo-11742142_457265201%2Fwall-11742142_21865

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