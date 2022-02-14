День святого Валентина в России отмечают всё режеХОРОШИЕ НОВОСТИ: Мы быстро меняем наш мир - дрон-сеятель разбрасывает семена, а еду печатают на 3D-принтере
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика (16+)14.02.22 09:00

Новая комплексная экспедиция Северного флота и РГО «Помни войну» пройдёт в Арктике с апреля по ноябрь 2022 года

В штабе Северного флота под руководством командующего флотом адмирала Героя России Александра Моисеева состоялось рабочее совещание по планированию проведения научно-исследовательской комплексной экспедиции Северного флота и Русского географического общества по поиску исторических артефактов времён Великой Отечественной войны и более раннего периода в Арктике под названием «Помни войну».

С докладом выступил научный руководитель проекта начальник отдела по исследованию Арктики гидрографической службы Северного флота капитан 1 ранга Алексей Корнис. Он подвёл итоги экспедиции прошлого года, по итогам которой издательским центром Минобороны России был выпущен подробный отчёт, тиражом более 500 экземпляров. Сам проект был представлен на соискание премии Русского географического общества «Хрустальный компас».

В 2022 году экспедиция будет проведена в 9 этапов в период с апреля по ноябрь. В научно-исследовательской и поисковой деятельности примут участие суда гидрографической службы и вспомогательного флота Северного флота, подразделения береговых войск и отрядов специального назначения по борьбе с подводными диверсионными силами и средствами, водолазы и специальные средства аварийно-спасательных отрядов управления поисковых и аварийно-спасательных работ, а также ряд гражданских организаций, сотрудничающих с Русским географическим обществом.

География проекта охватывает Баренцево и Карское моря, побережье Кольского полуострова и Рыбачьего, а также островов архипелага Новая Земля. Исследования будут проведены в Кольском заливе в Териберке. Летом впервые будет обследован Мурманский берег Кольского полуострова в районе между Териберкой и Йоканьгой.

Работы по детальному обследованию затонувших объектов в Кольском заливе начнутся в апреле. В них будут задействованы новые большие гидрографические катера «Леонид Сенчура» и «Григорий Шадрин», поступившие на вооружение Северного флота в прошлом году.

Планируется оценить возможность подъёма на поверхность со дна Кольского залива самолётов «Аэрокобра» и «Каталина» затонувших на траверзе главной базы флота – Североморска (посёлка Ваенга) в годы Великой Отечественной войны, когда там действовал военный аэродром и базировалась часть надводных сил.

Комплексная экспедиция Северного флота и Русского географического общества – это новая форма подготовки Северного флота, согласованная по месту, времени, целям и задачам, организуемая на едином историко-географическом фоне по единому замыслу и плану в интересах повышения готовности сил (войск) Северного флота к решению задач в Арктике.

Появление в жизни флота Комплексной экспедиции стало логичным продолжением ранее проводимых в зоне ответственности Северного флота отдельных мероприятий, связанных с морской поисковой деятельностью.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, целью экспедиции является отработка элементов боевой подготовки разнородных сил флота на основании опыта Великой Отечественной войны с учётом географических и исторических особенностей региона.

 

 

 

Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12408652@egNews

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Состояние рынка труда Мурманской области по итогам 2021 и прогнозы на 2022 год – версия hh.ru
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманский морской торговый порт: НОВЫЕ ДОСТИЖЕНИЯМурманская областная Дума: БЮДЖЕТ НА 2022 ГОД БУДЕТ НАПРАВЛЕН НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ И ФИНАНСОВОЙ СТАБИЛЬНОСТИ, А ТАКЖЕ НА РАЗВИТИЕ РЕГИОНАМурманская областная Дума: НА СТРАЖЕ ИНТЕРЕСОВ ЗАТО
-Политбарометр (18+)
ПодробнееВ Совете депутатов города Мурманска исключили из партии соратников Андрея Сысоева
-

Последние комментарии

Д.О. Вернер
12.02.22 00:13
Следующий шаг нашей медицины - дистанционные операции...
Комментарий к новости:Поликлиники Мурманской области запускают сервис для дистанционного закрытия больничного
Роман Семенов
07.02.22 16:19
Здравтсвуйте, Сергея Николаевича Тяна знаю с детства, занимался несколько лет у него тхэквондо. Это настолько требовательный руководитель, что успех в любой преподаваемой им дисциплине, я думаю, гара
Комментарий к новости:Усилия ведущего тренера по боевым единоборствам Сергея Тян отмечены орденом «За заслуги перед Отечеством»
Яна
07.02.22 12:10
Черт побери. Мы ей помогли сделать фото у памятника "Полярный круг". И потом локти искусали, что мало поговорили.
Комментарий к новости:С Урала на Кольскую землю - путешествие на двухколёсном коне длиною более 3 тысяч километров
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
3112345678910111213141516171819202122232425262728123456
-Скоро в эфире12:30«Коммунальный детектив». Тематическая программа (12+)13:00«Свои-2». Художественный сериал, 21 серия (16+)13:45«Tele Travel». Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)4 из 10 россиян бросят любимую работу ради нелюбимой, но с зарплатой в 2 раза выше-PRO Валюту (16+)Рубль слабеет из-за новой порции геополитического негатива-PRO Энергетику (18+)Кольская АЭС увеличила выработку электроэнергии в январе на 10,4 процента-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 12 февраля-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)Татьяна Кусайко: законопроект по индексации военных пенсий депутаты рассмотрят в приоритетном порядке
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Наложение ареста на единственное жильё признано законным
© 2009 - 2022
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика