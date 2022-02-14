Новая комплексная экспедиция Северного флота и РГО «Помни войну» пройдёт в Арктике с апреля по ноябрь 2022 года

В штабе Северного флота под руководством командующего флотом адмирала Героя России Александра Моисеева состоялось рабочее совещание по планированию проведения научно-исследовательской комплексной экспедиции Северного флота и Русского географического общества по поиску исторических артефактов времён Великой Отечественной войны и более раннего периода в Арктике под названием «Помни войну».

С докладом выступил научный руководитель проекта начальник отдела по исследованию Арктики гидрографической службы Северного флота капитан 1 ранга Алексей Корнис. Он подвёл итоги экспедиции прошлого года, по итогам которой издательским центром Минобороны России был выпущен подробный отчёт, тиражом более 500 экземпляров. Сам проект был представлен на соискание премии Русского географического общества «Хрустальный компас».

В 2022 году экспедиция будет проведена в 9 этапов в период с апреля по ноябрь. В научно-исследовательской и поисковой деятельности примут участие суда гидрографической службы и вспомогательного флота Северного флота, подразделения береговых войск и отрядов специального назначения по борьбе с подводными диверсионными силами и средствами, водолазы и специальные средства аварийно-спасательных отрядов управления поисковых и аварийно-спасательных работ, а также ряд гражданских организаций, сотрудничающих с Русским географическим обществом.

География проекта охватывает Баренцево и Карское моря, побережье Кольского полуострова и Рыбачьего, а также островов архипелага Новая Земля. Исследования будут проведены в Кольском заливе в Териберке. Летом впервые будет обследован Мурманский берег Кольского полуострова в районе между Териберкой и Йоканьгой.

Работы по детальному обследованию затонувших объектов в Кольском заливе начнутся в апреле. В них будут задействованы новые большие гидрографические катера «Леонид Сенчура» и «Григорий Шадрин», поступившие на вооружение Северного флота в прошлом году.

Планируется оценить возможность подъёма на поверхность со дна Кольского залива самолётов «Аэрокобра» и «Каталина» затонувших на траверзе главной базы флота – Североморска (посёлка Ваенга) в годы Великой Отечественной войны, когда там действовал военный аэродром и базировалась часть надводных сил.

Комплексная экспедиция Северного флота и Русского географического общества – это новая форма подготовки Северного флота, согласованная по месту, времени, целям и задачам, организуемая на едином историко-географическом фоне по единому замыслу и плану в интересах повышения готовности сил (войск) Северного флота к решению задач в Арктике.

Появление в жизни флота Комплексной экспедиции стало логичным продолжением ранее проводимых в зоне ответственности Северного флота отдельных мероприятий, связанных с морской поисковой деятельностью.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, целью экспедиции является отработка элементов боевой подготовки разнородных сил флота на основании опыта Великой Отечественной войны с учётом географических и исторических особенностей региона.

Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12408652@egNews