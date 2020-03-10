Новая Конституция РФ обнулит президентские сроки

Госдума на пленарном заседании сегодня поддержала поправку депутата-единоросса Валентины Терешковой к законопроекту об изменениях в Конституции, снимающую ограничения на количество президентских сроков.

Согласно инициативе, поправка «применяется к лицу, занимавшему и (или) занимающему должность Президента РФ, без учёта числа сроков, в течение которых оно занимало и (или) занимает эту должность на момент вступления в силу поправки к Конституции РФ» и не исключает для него возможность вновь занимать должность главы государства, пишет ТАСС.

Госдума также приняла поправку в процедурную часть законопроекта об изменениях в Конституции, которая даёт право действующему Президенту РФ Владимиру Путину переизбираться на этот пост, несмотря на прошлые сроки. Поправка так же была предложена депутатом Валентиной Терешковой. Согласно тексту, предлагаемое законопроектом правило о не более чем двух президентских сроках «не препятствует лицу, занимавшему и (или) занимающему должность президента РФ на момент вступления данной поправки в силу, участвовать в качестве кандидата на выборах президента РФ» после вступления изменений в основном законе в силу. Глава государства сможет вновь участвовать в выборах «вне зависимости от числа сроков, в течение которых указанное лицо занимало [должность президента]» на момент вступления в силу изменений в Конституции.