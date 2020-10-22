Новая лесопожарная, лесохозяйственная техника и оборудование поставлены в Мурманскую область

Новыми транспортными средствами лесопожарного и лесохозяйственного назначения пополнился парк машин региональной авиалесоохраны. Закупка на сумму 14,2 млн рублей произведена в рамках федерального проекта «Сохранение лесов» нацпроекта «Экология».

В числе поставленной лесохозяйственной техники и оборудования трактор с отвалом и плугом, лесной дисковый плуг, 9 кусторезов, посадочные корзины с ремнями (55 и 37 штук) и 31 посадочная труба.

Парк лесопожарной техники и оборудования обновили малый лесопатрульный комплекс, внедорожник ЗМВ - 39083 с прицепом, 3 моторные надувные лодки с моторами, 3 пожарных модуля, 2 автобуса УАЗ, 5 навигаторов и 4 портативных радиостанции.

Как сообщает региональное Министерство природных ресурсов и экологии, по плану к концу года Мурманская база авиационной охраны лесов также получит грузовой автомобиль, комплекты выпускающего для выполнения спусков, мечи Колесова, радиостанции УКВ диапазона, терминалы спутниковой связи.

Напомним, региональный проект «Сохранение лесов» разработан в рамках национального проекта «Экология» и рассчитан до 2024 года. На его реализацию в 2019-2020 годах направлено 43,5 млн рублей.