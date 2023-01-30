Новая логистическая цепочка протестирована с участием АО «ММТП»

Новая транспортно-логистическая цепочка успешно протестирована с участием инфраструктуры АО «Мурманского морского торгового порта». Двадцать крупнотоннажных рефрижераторных контейнеров, каждый длиной 40 футов (более 12 метров), были обработаны в АО «ММТП». После этого содержавшаяся в них экспериментальная партия с морепродуктами объёмом более 500 тонн была отправлена на специализированных 80-футовых фитинговых вагон-платформах в контейнерный терминал в Санкт-Петербурге для последующей отправки морским транспортом.

Как пояснили представители АО «ММТП», подготовка к реализации проекта велись на протяжении нескольких месяцев. За это время были отработаны процессы взаимодействия служб порта, перевозчика, грузовладельца, собственников вагонного и контейнерного парков по приёму и отправки скоропортящегося груза.

«Все организационные и технические вопросы были решены. Это позволило обеспечить успешную реализацию новой транспортно-логистической операции с участием инфраструктуры Мурманского морского торгового порта», - сказал коммерческий директор АО «ММТП» Андрей Доценко.

Фото: https://vk.com/murport51?z=photo-149919532_457250854%2Fwall-149919532_2966