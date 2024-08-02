Новая мастерская появилась в мурманской школе №28

Ремонтная кампания в образовательных учреждениях города Мурманска продолжается.

25 школ и один детский сад в этом году обновляются в рамках губернаторской программы «Арктическая школа». В нескольких учреждениях работы уже завершены.

Как сообщает администрация города Мурманска, в школе №28на улице Чехова, 11 появилась новая мастерская для мальчиков. Здесь отремонтировали пол, стены, установили подвесной потолок «Армстронг» с алюминиевыми кассетами, заменили дверные блоки, системы электроснабжения, радиаторы отопления, трубы холодного и горячего водоснабжения, поставили новое учебное оборудование.

По программе «Тёплое окно» работы ещё продолжаются.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=28209&page=1