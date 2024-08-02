Мурманская область. Арктика (16+)02.08.24 15:00
Новая мастерская появилась в мурманской школе №28
Ремонтная кампания в образовательных учреждениях города Мурманска продолжается.
25 школ и один детский сад в этом году обновляются в рамках губернаторской программы «Арктическая школа». В нескольких учреждениях работы уже завершены.
Как сообщает администрация города Мурманска, в школе №28на улице Чехова, 11 появилась новая мастерская для мальчиков. Здесь отремонтировали пол, стены, установили подвесной потолок «Армстронг» с алюминиевыми кассетами, заменили дверные блоки, системы электроснабжения, радиаторы отопления, трубы холодного и горячего водоснабжения, поставили новое учебное оборудование.
По программе «Тёплое окно» работы ещё продолжаются.
Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=28209&page=1
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Последние комментарии
Клавдия
01.08.24 16:22
Площадку построили, а ограждение нет((( малышам преграды нет, рядом ездят машины((((
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Сергей
27.07.24 20:49
Хочу пойти на сво
Владимир
26.07.24 21:32
В Североморске тишь и гладь! Никаких домов и в помине никто уже не ремонтирует...Давным-давно...Может, только на бумагах? Отмывают денежки...
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