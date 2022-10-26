Новая медицинская техника улучшает качество и сроки оказания медпомощи в регионе

В рамках реализации нацпроекта «Здравоохранение» в текущем году было закуплено 67 единиц медицинского оборудования на сумму 263,4 млн рублей. Об этом 25 октября сообщила первый заместитель губернатора Мурманской области Оксана Демченко на выездном заседании регионального правительства.

В профильном министерстве уточнили, что основной объём оборудования закупался в рамках региональных проектов «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниям», «Модернизация первичного звена здравоохранения», «Борьба с онкологическими заболеваниями». В частности, было приобретено 57 единиц различного оборудования в рамках модернизации первичного звена здравоохранения; ангиограф и микроскоп хирургический для Мурманской областной клинической больницы им. П.А. Баяндина; компьютерный томограф для областного онкодиспансера.

В рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения в 2022 году проводится строительство (реконструкцию), капитальный ремонт, монтаж быстровозводимых модульных конструкций врачебных амбулаторий на 17 медицинских объектах. На 4-х работы уже завершены. На 13-ти – продолжаются.

До начала выездного заседания правительства, Оксана Демченко посетила Ловозерскую ЦРБ и проверила ход работ по ремонту здания учреждения в п. Ревде.

Здание капитально ремонтируют и меняют сети, поэтому изменится не только внешний больницы, но и качественные характеристики. Стоимость проекта 164811,94 тысячи рублей.

Для больницы на средства нацпроекта купили эндоскопическую стойку.

Новая медицинская техника уже сегодня повлияла на качество и сроки оказания медпомощи.

«Современное оснащение позволяет проводить обследования с наименьшими затратами по времени и с более высокой точностью, а операционной оборудование – снизить последствия вмешательств. Через несколько лет мы сможем оценить влияние переоснащения на улучшение качества жизни пациентов, а в последующем – и её продолжительности», – отметили в медучреждении.

Нацпроект «Здравоохранение» включает в себя и поддержку приглашённых в регион медиков.

В 2022 году в регион привлекли 214 медспециалистов: 133 врача и 81 специалиста среднего медицинского персонала.

В частности, в Ловозерскую ЦРБ приехали врач акушер-гинеколог Людмила Мезенская и отоларинголог Алексей Вознесенский. Они получили жилье и положенные выплаты.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, в нацпроекте «Здравоохранение» учтены и потребности жителей удалённых населенных пунктов, в которых функционируют фельдшерско-акушерские пункты или амбулатории. В том числе к ним выезжают мобильные медицинские комплексы. Всего за 9 месяцев 2022 года такие комплексы выполнили 278 выездов. Это значит, что жители 41 удаленного населённого пункта получили современную диагностику здоровья рядом с домом.

Фото: https://gov-murman.ru