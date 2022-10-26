Новая медицинская техника улучшает качество и сроки оказания медпомощи в регионеМурманская область вошла в топ-10 регионов по реализации национальных проектов
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
Мурманская область. Арктика (16+)26.10.22 12:30

Новая медицинская техника улучшает качество и сроки оказания медпомощи в регионе

В рамках реализации нацпроекта «Здравоохранение» в текущем году было закуплено 67 единиц медицинского оборудования на сумму 263,4 млн рублей. Об этом 25 октября сообщила первый заместитель губернатора Мурманской области Оксана Демченко на выездном заседании регионального правительства.

В профильном министерстве уточнили, что основной объём оборудования закупался в рамках региональных проектов «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниям», «Модернизация первичного звена здравоохранения», «Борьба с онкологическими заболеваниями». В частности, было приобретено 57 единиц различного оборудования в рамках модернизации первичного звена здравоохранения; ангиограф и микроскоп хирургический для Мурманской областной клинической больницы им. П.А. Баяндина; компьютерный томограф для областного онкодиспансера. 

В рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения в 2022 году проводится строительство (реконструкцию), капитальный ремонт, монтаж быстровозводимых модульных конструкций врачебных амбулаторий на 17 медицинских объектах. На 4-х работы уже завершены. На 13-ти – продолжаются.

До начала выездного заседания правительства, Оксана Демченко посетила Ловозерскую ЦРБ и проверила ход работ по ремонту здания учреждения в п. Ревде.

Здание капитально ремонтируют и меняют сети, поэтому изменится не только внешний больницы, но и качественные характеристики. Стоимость проекта 164811,94 тысячи рублей.

Для больницы на средства нацпроекта купили эндоскопическую стойку.

Новая медицинская техника уже сегодня повлияла на качество и сроки оказания медпомощи. 

«Современное оснащение позволяет проводить обследования с наименьшими затратами по времени и с более высокой точностью, а операционной оборудование – снизить последствия вмешательств. Через несколько лет мы сможем оценить влияние переоснащения на улучшение качества жизни пациентов, а в последующем – и её продолжительности», – отметили в медучреждении.

Нацпроект «Здравоохранение» включает в себя и поддержку приглашённых в регион медиков.

В 2022 году в регион привлекли 214 медспециалистов: 133 врача и 81 специалиста среднего медицинского персонала.

В частности, в Ловозерскую ЦРБ приехали врач акушер-гинеколог Людмила Мезенская и отоларинголог Алексей Вознесенский. Они получили жилье и положенные выплаты.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, в нацпроекте «Здравоохранение» учтены и потребности жителей удалённых населенных пунктов, в которых функционируют фельдшерско-акушерские пункты или амбулатории. В том числе к ним выезжают мобильные медицинские комплексы. Всего за 9 месяцев 2022 года такие комплексы выполнили 278 выездов. Это значит, что жители 41 удаленного населённого пункта получили современную диагностику здоровья рядом с домом.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Сфере общественного питания регионов СЗФО не хватает работников
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: 62-я КОНФЕРЕНЦИЯ ПАСЗРФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ: полезные советы, которые помогут грамотно распоряжаться финансами и сохранить свой бюджетФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ: трезво оценивайте свои финансовые возможности
-Политбарометр (18+)
ПодробнееВ Мурманске на очередном пленуме обкома КПРФ обсудили итоги муниципальных выборов
-

Последние комментарии

Мария
25.10.22 13:45
Молодцы ребята, гордимся вами)))
Комментарий к новости:Благотворительная организация «Радуга» оказывает помощь многодетным семьям, инвалидам и всем тем, кто оказался в тяжёлой жизненной ситуации
Бурак (Смирнова) Ю. Г., заместитель директора по ВР МБОУ "Кадетская школа города Мурманска".
24.10.22 21:03
Здравствуйте, мурманчане и гости земли Кольской. Учащиеся МБОУ КШМ приняли участие в митинге, приуроченном к 78-летию разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье! КШМ помнит, КШМ гордится! И именно
Комментарий к новости:В Мурманске состоялся митинг, приуроченный к 78-летию разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье
Д.О. Вернер
15.10.22 22:02
Может А.Попов хотел сказать, "что низкая явка избирателей обусловлена разочарованием в действительности... " А написали "что в системе муниципальных выборов"...
Комментарий к новости:В Мурманске на очередном пленуме обкома КПРФ обсудили итоги муниципальных выборов
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
262728293012345678910111213141516171819202122232425262728293031123456
-Скоро в эфире16:00«Коммунальный детектив». Тематическая программа (12+)16:30«На пределе. Испытания». Научно-популярная программа (12+)17:00«Международные новости». Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Только треть жителей Северо-Западного федерального округа довольны своей зарплатой-PRO Валюту (16+)Цены на нефть снижаются, курс рубля пошёл вниз относительно основных валют-PRO Энергетику (18+)Кольская атомная электростанция стала лучшей в конкурсе «Экологически образцовая организация атомной отрасли» Госкорпорации «Росатом»-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 26 октября-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)МРОТ с 2023 года может составить 16242 рубля - Александр Жуков
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Что делать работодателю, если сотрудник попал под мобилизацию?
© 2009 - 2022
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика