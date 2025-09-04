В первом полугодии 2025 года доля убыточных организаций в Мурманской области увеличилась7 сентября губернатор Андрей Чибис проведёт «прямую линию»
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)04.09.25 11:30

Новая модельная библиотека открылась в Кандалакше

2 сентября в городском Дворце культуры «Металлург» состоялось открытие городской библиотеки №2 после модернизации в рамках национального проекта «Семья» и регионального стратегического плана «На Севере — жить!».

Теперь библиотека — это современное культурное пространство для всей семьи. Здесь появились зал-трансформер для чтения, коворкинга и проведения мероприятий, детская зона «Развитие» с интерактивными технологиями и обновлённым фондом книг, событийный зал для встреч, лекций и творческих проектов.

Как сообщает vk.com/murmanculture, пространство оснащено мультимедийным оборудованием, системой виртуальной реальности, 3D-ручками и современными компьютерами. Для посетителей открыт доступ к «Национальной электронной библиотеке» и другим цифровым ресурсам.

Фонд пополнился почти на 1800 новых изданий — художественных, отраслевых и детских книг.

Новая библиотека станет центром притяжения для жителей микрорайона «Нива-3» — местом общения, творчества и саморазвития для детей, молодёжи и взрослых.

«Библиотека преобразилась в современное, функциональное пространство для всех категорий пользователей. Здесь каждый сможет удовлетворить свои потребности в саморазвитии и творчестве», — подчеркнула директор ЦБС Анна Попова.

 

 

 

Фото: https://vk.com/murmanculture?z=photo-139605315_457284155%2Fwall-139605315_30865

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Автомобильный рынок вошёл в топ-5 отраслей с самой низкой динамикой
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ОТЧЁТ ГУБЕРНАТОРА 2025Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ-2025С ДЕТСТВА ЛЮБИЛ НАБЛЮДАТЬ ЗА РАБОТОЙ РАЗЛИЧНЫХ МЕХАНИЗМОВ
-

Последние комментарии

Ольга
03.09.25 15:54
Нет там таких курсов! *** Ольга, обратите внимание на дату сообщения - 2022 год. Скорее всего их уже и не должно быть. Редакция
Комментарий к новости:Для северянина доступны курсы по оказанию первой медицинской помощи в рамках проекта «Здоровое будущее» от Высшей партийной школы
Д.О Вернер
28.08.25 18:13
Во всём виновата скамейка: не имела инвентарного номера и даты очередной проверки; не была вписана в карту СОУТ РМ лаборанта; в ИОТ для лаборанта отсутствовала информация по её эксплуатации...
Комментарий к новости:Государственным инспектором труда установлено несколько причин несчастного случая в Мурманском областном краеведческом музее
чаплин
26.08.25 19:48
их надо не выявлять а вызвалять из страны!!! одна грязь и негатив от них!!!
Комментарий к новости:В населённых пунктах Мурманской области проводят регулярные рейды по выявлению мигрантов, не вставших на воинский учёт
-Правовая консультация (18+)С 1 сентября вступают в силу новые законы в сфере безопасности
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
12345678910111213141516171819202122232425262728293012345
-Скоро в эфире17:00«Международные новости». Информационная программа (12+)17:30Новости. Информационная программа (12+)18:00Мультфильмы (0+/6+)
-PRO Деньги (16+)Собрать ребёнка в школу! Для кото-то радость, для кого-то стресс-PRO Валюту (16+)Курс евро вырос почти на 42 копейки, доллар прибавляет 25 копеек-PRO Энергетику (18+)На Кольской АЭС прошла проверка Ростехнадзора по трём направлениям-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 4 сентября-PRO Нефть и газ (18+)Реализацию проекта Северного широтного хода возобновят только после стабилизации ситуации на рынке углеводородов-PRO Законы (18+)С 1 сентября вступают в силу новые законы в сфере безопасности
-

Наш регион-51

© 2009 - 2025
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»