Новая модельная библиотека открылась в Кандалакше

2 сентября в городском Дворце культуры «Металлург» состоялось открытие городской библиотеки №2 после модернизации в рамках национального проекта «Семья» и регионального стратегического плана «На Севере — жить!».

Теперь библиотека — это современное культурное пространство для всей семьи. Здесь появились зал-трансформер для чтения, коворкинга и проведения мероприятий, детская зона «Развитие» с интерактивными технологиями и обновлённым фондом книг, событийный зал для встреч, лекций и творческих проектов.

Как сообщает vk.com/murmanculture, пространство оснащено мультимедийным оборудованием, системой виртуальной реальности, 3D-ручками и современными компьютерами. Для посетителей открыт доступ к «Национальной электронной библиотеке» и другим цифровым ресурсам.

Фонд пополнился почти на 1800 новых изданий — художественных, отраслевых и детских книг.

Новая библиотека станет центром притяжения для жителей микрорайона «Нива-3» — местом общения, творчества и саморазвития для детей, молодёжи и взрослых.

«Библиотека преобразилась в современное, функциональное пространство для всех категорий пользователей. Здесь каждый сможет удовлетворить свои потребности в саморазвитии и творчестве», — подчеркнула директор ЦБС Анна Попова.

Фото: https://vk.com/murmanculture?z=photo-139605315_457284155%2Fwall-139605315_30865