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Мурманская область. Арктика (16+)18.02.21 09:00

Новая модульная амбулатория в Териберке начала приём пациентов

Вчера в селе Териберка начала работу новая амбулатория. Решение о создании медицинского учреждения принято в прошлом году в связи с интенсивным развитием туристического кластера. Объект построен за четыре месяца. На эти цели из областного бюджета выделено около 12 млн рублей.

«Поздравляю всех с открытием новой амбулатории в одном из самых известных на сегодняшний день селе Териберка. Ровно десять лет назад в населённом пункте был закрыт стационар, поликлиники объединились в ФАП, но сегодня здесь требуются другие условия оказания медпомощи. Теперь, помимо бригады скорой помощи, которая приступает к работе в круглосуточном режиме, появляется амбулатория», – отметил губернатор Андрей Чибис.

Глава региона также добавил, что важен не только вопрос оказания экстренной помощи туристам, которых с каждым годом становится больше, но и обеспечения доступности медицинской помощи жителям села Териберка и посёлка Лодейное. В этих населённых пунктах сегодня проживают порядка 700 северян.

Министр здравоохранения Мурманской области Дмитрий Панычев рассказал, что в медучреждении имеются процедурный, прививочный, манипуляционный и физиотерапевтический кабинеты, кабинет врача общей практики, кабинет для оказания экстренной помощи и дневной стационар. Также модульная амбулатория оснащена специальной мебелью и необходимым оборудованием и инструментами для осуществления медицинской деятельности.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, приём пациентов будут вести пять сотрудников – врач, фельдшер, старшая медсестра, процедурная медсестра и администратор. В 2021 году в рамках программы «Модернизация первичного звена здравоохранения» в Териберке также появится машина, которая будет прикреплена к амбулатории на постоянной основе и будет использоваться для доставки пациентов в медицинские учреждения и врачей к пациентам.

 

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