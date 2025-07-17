Новая охранная система обеспечивает высокий уровень безопасности детей в детских садах Заозерска

Заозерские дошкольные учреждения вышли на новый уровень обеспечения безопасности благодаря установке современных систем охранно-тревожной сигнализации. В рамках программы повышения эффективности бюджетных расходов в 2025 году во всех детских садах города была внедрена данная инновационная технология.

По словам специалистов, преимущества новой системы очевидны: она способна немедленно зафиксировать любые признаки попыток несанкционированного проникновения в помещения садов и оперативно передать сигнал службе охраны; фиксирует и регистрирует каждое событие, что упрощает контроль над ситуацией и облегчает выявление возможных нарушений; позволяет осуществлять постоянный мониторинг работоспособности всей системы, обеспечивая бесперебойную работу датчиков и устройств.

Как сообщает администрация ЗАТО город Заозерск, кроме того, установлены датчики по защите от протечек воды, которые обнаруживают утечку и посылают сигнал на пульт охраны. Такая система обеспечивает быстрое реагирование на устранение аварийной ситуации.

Заведующая детским садом «Радуга» Галина Розмологова отметила высокий потенциал новых технологий: «Благодаря современной охранной системе наши сотрудники и родители чувствуют себя гораздо спокойнее и увереннее. Мы очень рады возможности обеспечить нашим воспитанникам высочайший уровень защиты».

Фото: https://vk.com/zaozadm?z=photo-171749274_457275881%2Fwall-171749274_43033