Новая площадка на улице Книповича в Мурманске открыта для малышей и школьников

20 сентября у юных жителей дома №34 на улице Академика Книповича состоялось радостное событие — в их дворе открылась новая современная игровая площадка. Торжественная церемония собрала не только детей, но и родителей, бабушек и дедушек, а также активных жителей микрорайона.

На площадке установлены современные игровые конструкции: горки, качели, просторная песочница, уютные домики для малышей, а также спортивные элементы — турники для ребят постарше. Особое внимание уделено безопасности: покрытие выполнено из травмобезопасных материалов, а вечером двор освещают новые фонари, что делает пребывание детей на улице комфортным и безопасным в любое время суток.

Новая площадка стала седьмой инициативой мурманчан, воплощённой в жизнь в этом году в рамках губернаторской программы «На Севере — твой проект». Первые шесть проектов были реализованы на территориях школ и детских садов, что позволило создать новые возможности для развития и активного досуга подрастающего поколения.

Как отмечает администрация города Мурманска, участие в программе не требует сложных процедур. Жители описывают свою идею, делятся ей с соседями и друзьями, а затем собирают поддержку голосами на региональном портале «Наш Север». Именно благодаря активности и инициативности горожан двор дома №34 сегодня стал ещё более уютным и современным.

Программа «На Севере — твой проект» стартовала в 2023 году и уже доказала свою эффективность. Только в Мурманске за это время реализовано 20 инициатив, охватывающих как образовательные учреждения, так и дворовые территории. Каждая идея становится частью общего дела по созданию комфортной городской среды.

 

 

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=30886&page=1

