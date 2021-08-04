Новая пожарная автоцистерна – за успешное выполнение боевой задачи во время учений

На территории Центра по обращению с радиоактивными отходами – отделение Губа Андреева СЗЦ «СевРАО» было проведено показное пожарно-тактическое учение, основной задачей которого являлась демонстрация приёмов и способов организации работы по управлению подразделениями, привлекаемыми для ведения боевых действий по тушению возможного условного пожара на охраняемом объекте.

В учении приняли участие подразделения Специального управления ФПС № 48 МЧС России, ведомственная пожарная охрана, службы жизнеобеспечения объекта и аварийно-технического центра «Росатома», привлекаемые для ведения боевых действий по тушению возможного условного пожара на охраняемом объекте.

Как сообщает специальное управление ФПС №48 МЧС России, весь личный состав, принимающий участие в ПТУ, показал высокий уровень подготовки, благодаря чему цели и задачи учения были достигнуты в полном объёме.

Во время подведения итогов учения, с целью улучшения материально-технической базы местного пожарно-спасательного гарнизона, необходимой для, начальнику специальной пожарно-спасательной части №5 была вручена новая пожарная автоцистерна.

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