Правительство Мурманской области выделяет 10 миллионов рублей на поддержание бесперебойного газоснабжения северянВ Мурманской области темп заболеваемости COVID-19 снизился на 7%
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика (16+)24.11.21 14:00

Новая профессия: работодатели ищут контролёров QR-кодов, а россияне осваивают новую специальность

С недавнего времени работодатели начали публиковать вакансии для контролеров QR-кодов. Служба исследований hh.ru, сайта по поиску работы и сотрудников, проанализировала данные предложения о работе, а также активность соискателей по всей стране.

За последнее время в России было открыто около 100 вакансий для сотрудников, в задачи которых входит проверка QR-кодов. Кроме собственно контролёров, этот функционал добавлен в некоторые вакансии для охранников и администраторов. Такие должности чаще всего требуются в торговые центры и заведения общепита. Активные предложения о работе есть в Москве, Брянске, Казани, Самаре, Нижнем Новгороде.

В Петербурге за последнее время появилось несколько новых вакансий с функцией проверки QR-кодов:

контролёр QR-кодов в ДЛТ, от 36 000 до 36 000 руб. на руки https://spb.hh.ru/vacancy/49852284  (по результатам работы есть возможность остаться в команде ДЛТ в одном из департаментов на постоянной основе);

вахтёр-контролёр в хоккейный клуб СКА, до 35 000 руб. до вычета налогов, https://spb.hh.ru/vacancy/49477278;

администратор в строительную компанию, https://spb.hh.ru/vacancy/49506433;

работник торгового зала в сеть кофеин, до 41 000 руб. до вычета налогов, https://spb.hh.ru/vacancy/49492190.

Большая часть предложений предполагает полный рабочий день (54% таких вакансий), ещё в 39% указан сменный график. Если посмотреть на пожелания к опыту работы, то в 87% он не требуется вовсе. Средняя предлагаемая зарплата для контролёров QR-кодов в Петербурге – от 33 тысяч рублей (для сравнения, средняя оплата по Петербургу равна 58 тысячам рублей).

При этом, замечено, что работодатели стали чаще упоминать пожелание к соискателям о наличии QR-кода. В России в ноябре таких вакансий стало на 34% больше по сравнению с предыдущим месяцем, чаще подобные требования предъявляют работодатели из сферы «гостинцы, рестораны, общепит», «информационные технологии, системная интеграция, интернет» и образовательные учреждения.

Всего в России на сегодняшний день обнаружилось почти сотня соискателей, ищущих работу именно контролёрами QR-кодов и температуры тела – именно так называются их резюме. Больше всего таких резюме открыто в Липецкой области (20 шт.), Свердловской области (12 шт.), Москве м Алтайском крае (по 7 шт.), а также в Тульской области (4 шт.). Единичные резюме QR-контролёров встречаются в Челябинской области, Пермском крае, Башкирии и Петербурге.

Интересно, что женщины чаще претендуют на должность проверяющего QR-кодов – им принадлежат 63% резюме. В 86% случаев это люди в возрасте до 30 лет. Желаемая зарплата в среднем составляет 24 тысячи рублей.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Инфляция по итогам 2021 года ожидается в интервале 7,4–7,9%
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: НА СТРАЖЕ ИНТЕРЕСОВ ЗАТОМурманская областная Дума: ПОПРАВКИ В БЮДЖЕТ-2021УЗНАЙ, чем интересуется твой ребёнок в ИНТЕРНЕТЕ
-Политбарометр (18+)
ПодробнееБунт на корабле! 17 депутатов горсовета Мурманска пошли против решения партии
-

Последние комментарии

Мореман
22.11.21 12:10
Что-то Попова на исповедь потянуло? Об этом говорили с самого начала трагедии, а он в то время сказал, что "хотел бы посмотреть в глаза тому, кто в этом виноват". Так ты на них уже сколько раз смотри
Комментарий к новости:В 2000 году «Курск» затонул из-за столкновения с подлодкой НАТО - Вячеслав Попов
Игорь
07.11.21 09:13
Да, без пояснений понять значение этого арт-объекта довольно сложно. Надеюсь, что брёвна пропитали противопожарным составом, а то некоторые молодые люди подумают, что это заготовка под костёр.
Комментарий к новости:На подъезде к Териберке появится новый арт-объект
Николай
02.11.21 22:46
А где эти участки? *** Перечень участков можно посмотреть на сайте Мурманскстата: https://murmanskstat.gks.ru/folder/138886 Редакция.
Комментарий к новости:В столице Заполярья подготовлены 90 стационарных переписных участков, где мурманчане смогут пройти перепись
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
12345678910111213141516171819202122232425262728293012345
-Скоро в эфире16:30«Врачигерои». Научно-популярная программа (12+)17:00«Международные новости». Информационная программа (12+)17:30Новости. Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Правительство Мурманской области выделяет 10 миллионов рублей на поддержание бесперебойного газоснабжения северян-PRO Валюту (16+)Курс евро снизился на 53 копейки, доллар теряет 46 копеек-PRO Энергетику (18+)Кольская АЭС: энергоблок № 2 включён в сеть-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 24 ноября-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)Региональные депутаты обратили внимание на необходимость создания парковочных мест у социально значимых объектов
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Наложение ареста на единственное жильё признано законным
© 2009 - 2021
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика