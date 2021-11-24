Новая профессия: работодатели ищут контролёров QR-кодов, а россияне осваивают новую специальность

С недавнего времени работодатели начали публиковать вакансии для контролеров QR-кодов. Служба исследований hh.ru, сайта по поиску работы и сотрудников, проанализировала данные предложения о работе, а также активность соискателей по всей стране.

За последнее время в России было открыто около 100 вакансий для сотрудников, в задачи которых входит проверка QR-кодов. Кроме собственно контролёров, этот функционал добавлен в некоторые вакансии для охранников и администраторов. Такие должности чаще всего требуются в торговые центры и заведения общепита. Активные предложения о работе есть в Москве, Брянске, Казани, Самаре, Нижнем Новгороде.

В Петербурге за последнее время появилось несколько новых вакансий с функцией проверки QR-кодов:

контролёр QR-кодов в ДЛТ, от 36 000 до 36 000 руб. на руки https://spb.hh.ru/vacancy/49852284 (по результатам работы есть возможность остаться в команде ДЛТ в одном из департаментов на постоянной основе);

вахтёр-контролёр в хоккейный клуб СКА, до 35 000 руб. до вычета налогов, https://spb.hh.ru/vacancy/49477278;

администратор в строительную компанию, https://spb.hh.ru/vacancy/49506433;

работник торгового зала в сеть кофеин, до 41 000 руб. до вычета налогов, https://spb.hh.ru/vacancy/49492190.

Большая часть предложений предполагает полный рабочий день (54% таких вакансий), ещё в 39% указан сменный график. Если посмотреть на пожелания к опыту работы, то в 87% он не требуется вовсе. Средняя предлагаемая зарплата для контролёров QR-кодов в Петербурге – от 33 тысяч рублей (для сравнения, средняя оплата по Петербургу равна 58 тысячам рублей).

При этом, замечено, что работодатели стали чаще упоминать пожелание к соискателям о наличии QR-кода. В России в ноябре таких вакансий стало на 34% больше по сравнению с предыдущим месяцем, чаще подобные требования предъявляют работодатели из сферы «гостинцы, рестораны, общепит», «информационные технологии, системная интеграция, интернет» и образовательные учреждения.

Всего в России на сегодняшний день обнаружилось почти сотня соискателей, ищущих работу именно контролёрами QR-кодов и температуры тела – именно так называются их резюме. Больше всего таких резюме открыто в Липецкой области (20 шт.), Свердловской области (12 шт.), Москве м Алтайском крае (по 7 шт.), а также в Тульской области (4 шт.). Единичные резюме QR-контролёров встречаются в Челябинской области, Пермском крае, Башкирии и Петербурге.

Интересно, что женщины чаще претендуют на должность проверяющего QR-кодов – им принадлежат 63% резюме. В 86% случаев это люди в возрасте до 30 лет. Желаемая зарплата в среднем составляет 24 тысячи рублей.