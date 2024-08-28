Новая пятилетка: губернатор Мурманской области Андрей Чибис представил обновленный план «На Севере – жить»

Сегодня в Мурманском легкоатлетическом манеже проходит форум «На Севере – жить», в рамках которого губернатор Мурманской области Андрей Чибис представил итоги работы по обновлению стратегии развития региона до 2030 года.

«Стратегический план «На Севере – жить» – это основа нашей работы на ближайшую пятилетку. Он был сформирован после долгих дискуссий и отработки предложений, которые поступали от жителей Мурманской области, лучших экспертов в разных отраслях. Мы обсуждали народную стратегию на встречах с трудовыми коллективами и жителями регионов. Огромное спасибо людям, которые проявили инициативу, а также искренний интерес к будущему родного региона. Они четко сформулировали цели и задачи, которые для них являются самыми главное. Важно, что разделы, которые вошли в стратегический план, были сформулированы исходя из национальных целей, обозначенных Президентом России Владимиром Путиным. Позиция главы государства предельно ясна и понятна – Россия «будет прирастать» Арктикой и северными территориями в ближайшие десятилетия. Президент уделяет развитию Арктики и Мурманской области особое внимание, а значит, нет никаких сомнений в том, что вместе мы добьемся поставленных целей», – сказал Андрей Чибис, открывая форум «На Севере – жить».

План «На Севере – жить» — это стратегия развития Мурманской области, которую сформировали сами жители Кольского Заполярья. Возможностью принять участие в разработке стратегического плана по развитию Мурманской области располагал каждый северянин. В период с 1 июня по 3 июля на портале «Наш Север» необходимо было заполнить анкету в специальном разделе «Меняем Север к лучшему». Также был предусмотрен сбор предложений в бумажном виде: жители региона оставляли заполненные анкеты на стационарных точках приёма предложений, которые было размещены в общественных местах во всех муниципалитетах Мурманской области.

Кроме того, в разных муниципалитетах региона проходили стратегические сессии, в рамках которых представители бизнес-объединений, а также руководители министерств и ведомств работали над генерацией предложений и идей для формирования обновленной версии стратегии социально-экономического развития «На Севере – жить». Всего было проведено более 30 территориальных и отраслевых стратегических сессий: порядка 4 тысяч предложений внесли более 1,3 тысячи участников сессий. Всего в обновление стратегического плана 25 тысяч северяне внесли более 72 тысяч предложений.

Работы по развитию, проводимые в рамках стратегического плана, затрагивают все сферы жизни в регионе – экономику, социальное направление, образование, здравоохранение, культуру, благоустройство, ремонт дорог и т.д. По прошествии пяти лет стратегический план был обновлен в соответствии с пожеланиями северян. По итогам работы в губернаторский план «На Севере – жить» вошли различные направления. Среди них – «Сильная и устойчивая экономика», «Семья и повышение рождаемости», «Кадры для Арктики», «Поддержка участников СВО и их семей», «Арктическая медицина», «Благоустройство» и другие.

Важно, что обновленная стратегия развития Мурманской области разработана с учётом национальных целей, определенных Указом Президента России Владимира Путина. Согласно указу, в число национальных целей вошли: сохранение населения, здоровье и благополучие людей; возможности для самореализации и развития талантов; комфортная и безопасная среда для жизни; достойный, эффективный труд и успешное предпринимательство; цифровая трансформация.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, в форуме «На Севере – жить» также принимали участие делегаты от всех муниципалитетов Мурманской области, депутаты Мурманской областной Думы, лидеры общественного мнения, представители регионального правительства, общественных организаций и средств массовой информации.

Напомним, Андрей Чибис сообщил о том, что стратегический план «На Севере – жить» будет обновлён, в рамках отчёта перед Мурманской областной Думой в мае 2024 года. Глава региона отметил, что предыдущая версия регионального плана показала свою эффективность, а значит, необходимо приступить к работе над следующим этапом и сформировать стратегию, по которой будет развиваться Мурманская область в ближайшие годы.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/