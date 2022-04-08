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Мурманская область. Арктика (16+)08.04.22 11:30

Новая региональная субсидия поможет инициативным собственникам капитально отремонтировать многоквартирные дома

В этом году в Мурманской области субсидию на проведение капремонта впервые смогут получить организации, которые самостоятельно обслуживают свои дома без привлечения управляющих компаний. Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, об этом напомнил первый заместитель министра строительства региона Алексей Грачиков в ходе осмотра дома №9 на улице Полярной Дивизии в Мурманске. Дом претендует на получение субсидии из регионального бюджета на капитальный ремонт крыши.

«Областной бюджет уже не первый год оказывает поддержку в капитальном ремонте многоквартирных домов. В 2022 году решено было поддержать развитие самоуправления в сфере жилищно-коммунального хозяйства – ТСЖ, ТСН, жилищные кооперативы и так далее, которые самостоятельно обслуживают свои дома без привлечения управляющих организаций. Впервые для них предусмотрена субсидия в 50 миллионов рублей, которая позволяет выполнить капитальный ремонт того конструктивного элемента дома, который они сами определили. Сумма работ по одному конструктивному элементу одного дома не должна превышать 5 миллионов рублей», - отметил Алексей Грачиков.

На сегодняшний день в Минстрой Мурманской области поступило 13 заявок от ТСЖ, ТСН и жилищных кооперативов на получение субсидии. В том числе и ТСН «Полярной Дивизии, 9».

«Собственно говоря, ТСН и было создано для того, чтобы привести дом в порядок. Мы стараемся участвовать в различных программах для получения поддержки государства на проведение капитального ремонта. Поэтому новая субсидия оказалась весьма кстати, и если нашу заявку одобрят, это позволит привести в порядок крышу дома, которая в первую очередь требует ремонта», - подчеркнул управляющий ТСН «Полярной Дивизии, 9» Сергей Воронин.

Как сообщает региональное Министерство строительства, срок подачи заявок на получение субсидии ТСЖ, ТСН и жилищными кооперативами на проведение капитального ремонта продлён до 18 апреля.

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