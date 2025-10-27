В Печенгском округе и Киркенесе прошли митинги памяти, посвящённые 81-летию разгрома немецко-фашистских войск в ЗаполярьеДля учёных нет невозможного: они разработали средство, восстанавливающее зубную эмаль, и вывели личинок, поедающих пластик
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)27.10.25 10:00

Новая сеть холодного водоснабжения строится в Никеле специалистами «Мурманскводоканала»

Министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства региона Зинаида Середа совместно с представителями Росстройконтроля посетила место проведения реконструкции водовода от озера Лучломполо к хозяйственно-питьевым резервуарам в Никеле Печенгского округа.

Работы выполняются в рамках губернаторского плана «На Севере — жить!» и федерального проекта «Модернизация коммунальной инфраструктуры» (национальный проект «Инфраструктура для жизни») силами «Мурманскводоканала».

Как рассказал заместитель главного инженера предприятия Максим Широков, 7,5 км траншеи проходит по местности, где практически отсутствовала возможность проезда для спецтехники.

«Строительство нового водопровода в Никеле проходит в непростых условиях. Однако это важный инфраструктурный объект, который обеспечит надёжность и качество водоснабжения жителей на долгие годы вперёд. Все мероприятия находятся под строгим контролем региональной власти и уполномоченных органов. Сейчас мы видим, что исполнитель прикладывает максимум усилий для своевременного ввода инфраструктуры в эксплуатацию», — подчеркнула Зинаида Середа.

Следует отметить, что пока идёт реконструкция, жители получают воду по существующему водоводу. Новую сеть общей протяжённостью 15 км в однотрубном исполнении прокладывают рядом, дублирующей веткой. После завершения мероприятий она примет на себя всю нагрузку.

Минимальный срок службы нового водовода составит почти 50 лет благодаря высоким прочностным характеристикам используемых полипропиленовых труб, отмечает Минэнерго и ЖКХ Мурманской области.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/555864/#&gid=1&pid=6

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Рынок труда в коммерческой медицине: кадровый дефицит и зарплаты от 500 тысяч рублей
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! Не вступайте в диалог с мошенниками, не сообщайте личные сведенияБУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! Сотрудники службы безопасности банка не будут звонить вам. Это мошенникиБУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! Игнорируй сообщения от незнакомцев в Сети
-

Последние комментарии

Светлана Леонидовна
26.10.25 16:48
Живу на Старостина, 11/ с 1991г, с ужасом ожидаю строительство пресловутого ФОКа. Смотрела в окна на зеленый массив под окном, выросший на бывшей стройке, но его уже снесли. Надеялась, что на этом мес
Комментарий к новости:Планы строительства в Мурманске на пустыре около улицы Старостина физкультурно-оздоровительного комплекса нравятся не всем горожанам
Константин
26.10.25 13:28
Много разговоров и статей, видимость удачной реализации нацпроекта, по факту ничего не работает. Кто ни будь лично из вас пробовал на себе этот нацпроект? На портале «Работа России» одна вакансия в М
Комментарий к новости:Кадровый консультант помогает: в 2025 году в стране вступил в силу национальный проект «Кадры»
Юрий
19.10.25 15:50
До сих пор нет отопления на 19 октября.
Комментарий к новости:В рамках подготовки к новому отопительному сезону в Заозерске заменят более 1 км теплосетей
-Правовая консультация (18+)Верховный суд: при гибели бойца на СВО его родственники перестают платить все кредиты
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
29301234567891011121314151617181920212223242526272829303112
-Скоро в эфире12:30«Вне Зоны». Телевизионный проект (12+)13:00«Защита свидетелей». Художественный сериал, 5 серия (16+)14:00Мультфильмы (0+/6+)
-PRO Деньги (16+)Топ-10 высокооплачиваемых ИТ-вакансий: сколько работодатели готовы платить специалистам сферы в 2025 году-PRO Валюту (16+)Доллар США укрепляется в паре с иеной-PRO Энергетику (18+)На Кольской АЭС успешно завершилась полномасштабная партнёрская проверка ВАО АЭС-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 27 октября-PRO Нефть и газ (18+)День работника нефтяной и газовой промышленности 2025: тренды и динамика-PRO Законы (18+)Верховный суд: при гибели бойца на СВО его родственники перестают платить все кредиты
-

Наш регион-51

© 2009 - 2025
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»