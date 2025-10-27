Новая сеть холодного водоснабжения строится в Никеле специалистами «Мурманскводоканала»

Министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства региона Зинаида Середа совместно с представителями Росстройконтроля посетила место проведения реконструкции водовода от озера Лучломполо к хозяйственно-питьевым резервуарам в Никеле Печенгского округа.

Работы выполняются в рамках губернаторского плана «На Севере — жить!» и федерального проекта «Модернизация коммунальной инфраструктуры» (национальный проект «Инфраструктура для жизни») силами «Мурманскводоканала».

Как рассказал заместитель главного инженера предприятия Максим Широков, 7,5 км траншеи проходит по местности, где практически отсутствовала возможность проезда для спецтехники.

«Строительство нового водопровода в Никеле проходит в непростых условиях. Однако это важный инфраструктурный объект, который обеспечит надёжность и качество водоснабжения жителей на долгие годы вперёд. Все мероприятия находятся под строгим контролем региональной власти и уполномоченных органов. Сейчас мы видим, что исполнитель прикладывает максимум усилий для своевременного ввода инфраструктуры в эксплуатацию», — подчеркнула Зинаида Середа.

Следует отметить, что пока идёт реконструкция, жители получают воду по существующему водоводу. Новую сеть общей протяжённостью 15 км в однотрубном исполнении прокладывают рядом, дублирующей веткой. После завершения мероприятий она примет на себя всю нагрузку.

Минимальный срок службы нового водовода составит почти 50 лет благодаря высоким прочностным характеристикам используемых полипропиленовых труб, отмечает Минэнерго и ЖКХ Мурманской области.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/555864/#&gid=1&pid=6