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Мурманская область. Арктика (16+)26.07.21 09:00

Новая школа в Североморске откроется в текущем году

Школа на 1200 мест на ул. Пионерской в Североморске, строительство которой ведётся в рамках национального проекта «Образование», готова на 90%. Строительные работы завершены, ведётся отделка помещений, прокладка внутренних сетей, благоустройство территории, создание школьного спорткомплекса.

За последние три десятилетия это первая новая школа в Мурманской области, возводимая «с нуля». С ходом работ на знаковом для всего Заполярья объекте в рамках рабочей поездки в Североморск ознакомился губернатор Андрей Чибис.

Комментируя ситуацию на стройплощадке, глава региона отметил, что, несмотря на отставание от графика, связанное с объективными причинами, в этом году школа откроет свои двери для ребят.

«Строительство велось не без проблем, и сложности ещё остаются. Сначала это был коронавирус, который не дал возможности полноценно завезти иностранных рабочих, с учётом ограничений. Но темпы наращиваются. Работы по всем помещениям уже в высокой степени готовности, и я рассчитываю, что в ближайшее время будут завершены. Также рассчитываю, что в этом году дети пойдут в новую школу», - отметил губернатор.

При этом Андрей Чибис подчеркнул, что речь не идёт о 1 сентября – ребятам придётся немного подождать, чтобы новая школа открылась с соблюдением всех необходимых требований.

«В сентябре ребята сюда ещё не пойдут, потому что нужно, чтобы специалисты Роспотребнадзора после завершения всех работ сделали необходимые замеры, посмотрели, чтобы вентиляция работала, чтобы краска высохла, чтобы все нюансы были соблюдены. Мы сейчас обсудили и приняли решение, что после готовности школы понадобится порядка двух месяцев, чтобы убедиться в том, что всё безопасно, всё отработано качественно, и только после этого мы запустим детей в школу», - пояснил губернатор.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, глава региона также сообщил, что в начале учебного года будущие ученики и их родители смогут побывать в школе на экскурсии.

 

 

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