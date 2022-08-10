Мурманская область. Арктика (16+)10.08.22 14:30
Новая скейт-площадка ждёт активных жителей Кировска
В Кировске районе дома №42 на улице Олимпийской готова одна из самых больших скейт-площадок в Мурманской области.
Как пишет vk.com/tvoy_kirovsk, оборудование полностью смонтировано и ждёт всех любителей бордов опробовать новый спортивный объект.
А Галина Рощина уже оставила отклик на это сообщение: «Хорошие новости, спасибо большое!».
Фото: https://vk.com/tvoy_kirovsk?z=photo-148376343_457265071%2Fwall-148376343_54672
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Добрый день А где пакет документов, как записаться на приём? *** Подробности можно узнать по ссылке: https://xn----7sbhwjb3brd.xn--p1ai/news/murmanskaya-oblast-arktika-16/2022/07/06/nachalsya-prie
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