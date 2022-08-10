Новая скейт-площадка ждёт активных жителей Кировска

В Кировске районе дома №42 на улице Олимпийской готова одна из самых больших скейт-площадок в Мурманской области.

Как пишет vk.com/tvoy_kirovsk, оборудование полностью смонтировано и ждёт всех любителей бордов опробовать новый спортивный объект.

А Галина Рощина уже оставила отклик на это сообщение: «Хорошие новости, спасибо большое!».

Фото: https://vk.com/tvoy_kirovsk?z=photo-148376343_457265071%2Fwall-148376343_54672