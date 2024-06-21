Новая социальная сеть от hh.ru «Сетка» открывает доступ всем пользователям

«Сетка» — новая социальная сеть для нетворкинга и профессионального развития от hh.ru. С 20 июня 2024 года «Сетка» стала доступна для всех. С конца 2023 социальная сеть находилась в стадии закрытого бета-тестирования и была доступна только по инвайтам.

Теперь мобильное приложение «Сетки» доступно в Google Play, App Store и Rustore. Онбординг (поэтапное вовлечение) в соцсеть происходит в три клика, если у пользователя есть резюме на hh.ru: опыт работы автоматически продублируется в аккаунт приложения и не нужно заполнять его самостоятельно, при этом его можно редактировать, дополнять, удалять или скрывать в любой момент. Если же аккаунта на hh.ru нет, пользователь также легко сможет пройти регистрацию, но придется потратить немного больше времени на заполнение анкеты. Веб-версия «Сетки» в работе и скоро также будет представлена публике. Весь функционал и опции продвижения в «Сетке» в настоящее время бесплатные.

Сейчас комьюнити «Сетки» объединяет профессионалов из ИТ, диджитал и креативной индустрии, позволяет легко выстраивать ценные рабочие связи и открывать новые профессиональные возможности.

В «Сетке» можно:

— развиваться в комьюнити среди неравнодушных специалистов и топовых экспертов;

— прокачать карьеру: найти партнёров для side-проектов и быть в курсе новостей индустрии;

— стать заметнее в сообществе и делиться экспертизой;

— получать интересный профессиональный контент благодаря умным алгоритмам.

Разработка бета-версии социальной сети началась в конце 2023 года. За это время в «Сетке» зарегистрировались сотни визионеров из IT и креативной индустрии, которые завели более 800 каналов и сообществ и активно постят в них.

Дмитрий Сергиенков, генеральный директор hh.ru: «За 25 лет hh.ru накопил уникальную экспертизу в области построения карьеры и профессионального развития, что позволяет нам работать с наиболее актуальными потребностями участников рынка. Сейчас мы видим нарастающий тренд на развитие социального капитала и потребность в создании комьюнити, в которых таланты могут строить профессиональные связи и открыто обмениваться историями своих успехов и неудач. На базе использования современных технологий искусственного интеллекта и синергии с экосистемой hh.ru наша новая цифровая платформа Сетка будет помогать каждому таланту выстраивать релевантный ему нетворкинг, формировать свой личный бренд и реализовывать себя в профессиональном комьюнити».

Юлия Ранн, директор по продукту «Сетки»: «С запуском «Сетки» hh.ru стремится выйти за пределы контекста исключительно найма и поиска работы, охватывая все этапы карьеры и профессионального развития цифровых и креативных талантов. Мы хотим помочь им реализовывать свой потенциал на протяжении всей жизни. В «Сетке» человек ежедневно может узнавать новости и кейсы из своей сферы, быстро находить нужных коллег по рынку, растить свою экспертизу и развивать личный бренд — инвестировать в то, чтобы каждый день становиться более ценным специалистом».

Функционал «Сетки»

На основе ИИ-анализа big data hh.ru команда «Сетки» спроектировала карьерный путь миллионов пользователей, сферы профессиональных интересов и сеть контактов. Это дало возможность запустить уникальную для рынка функцию – сетки – группы пользователей, объединенных по опыту работы в компаниях, профессиях и индустриях.

Юлия Ранн, директор по продукту «Сетки»: «Уже с первой сессии «Сетка» даёт пользователю возможность легко попасть в профессиональное комьюнити и развиваться там: показывает его сетки контактов, предлагает релевантный контент в ленте и в целом нативный пользовательский опыт. Также у нас есть простой и удобный функционал Q&A, который позволяет легко задавать вопросы сообществу, что очень важно для профессиональной соцсети».

Сетки создаются автоматически при регистрации на основе информации об опыте работы: теперь заводить нужные контакты и не терять уже наработанные профессиональные связи станет гораздо проще. Сетки могут объединять людей как по месту работы, так и по сфере деятельности, например: «сетка менеджеров продукта Яндекс», «сетка разработчиков Fintech».

В дальнейшем планируется развивать сетки как закрытые сообщества профессионалов. Внутри можно будет задавать вопросы, зная, что люди, которые туда входят — лучше всех разбираются в теме. В то же время, для самих экспертов участие в сетках станет возможностью строить свой профессиональный личный бренд, увеличить свою ликвидность на рынке.

Работа с авторами и комьюнити

«Сетка» помогает авторам получить активную аудиторию с момента запуска социальной сети, когда легче выделиться среди других. Для начинающих авторов контентная команда предлагает обучающие материалы и проводит онлайн-курсы, обо всех анонсах можно узнавать в канале «Сетке для авторов» внутри социальной сети.

Инфлюенсеры, у которых есть аудитория на внешних площадках, вроде «Телеграм», «Youtube» и других соцсетей, также приходят в «Сетку». В ней уже активно постят такие известные в профессиональном сообществе люди как Женя Давыдов (основатель агентства «Setters»), Таня Сукманская (СЕО в Epic Growth), Гор Матевосян (владелец продукта в «Золотое Яблоко»), Ефрем Ант (автор YouTube канала «Dushnila»), Кира Кузьменко (NewHR), Родион Скрябин («Палиндром»). В социальной сети создают контент и такие авторитетные в индустрии каналы, как, например, «Русский маркетинг», «DNative», «Дизраптор», «Дашич, беги», «Кинжал», «Уставший техдир».

Для компаний новая социальная сеть открывает широкие возможности по реализации проектов развития техно-брендов работодателя на чётко таргетированную аудиторию цифровых талантов. Компании уже регистрируют в «Сетке» свои официальные каналы, например, Alfa Digital и Mindbox.

* - все персоналии, представленные на скриншоте интерфейса «Сетки» на фото вымышленные, любые совпадения с реальными людьми случайны.