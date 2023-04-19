Новая современная лаборатория позволит обеспечить практически 100-процентный охват продукции рыболовства и аквакультуры нашего региона - Виктор Макаркин

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис провёл рабочую встречу с руководителем Североморского межрегионального управления Россельхознадзора Виктором Макаркиным. Встреча была посвящена обсуждению вопросов взаимодействия в части мероприятий, направленных на недопущение попадания на потребительский рынок Мурманской области опасной в ветеринарном отношении продукции.

«Вопросы обеспечения биологической и продовольственной безопасности всегда были и остаются наиважнейшими. За последнее время серьёзно изменился подход к работе в этом направлении. В том числе вырос уровень контроля за качеством ввозимого и распространяемого продовольствия. Мурманская область активно развивает партнёрские отношения с Республикой Беларусь, Китаем и Индией. Важно, чтобы вывозимая и ввозимая продукция была безопасной. Считаю, что также необходимо поддерживать отечественных и местных производителей, упрощать все процедуры, которые так или иначе могут им мешать производить качественную, надёжную, а главное – безопасную продукцию. Благодарю вас за эффективную работу по выявлению фактов нарушения законодательства», – сказал губернатор.

Североморское межрегиональное управление как структура была сформирована почти два года назад в ходе реорганизации трёх территориальных управлений. Сейчас управление осуществляет контроль за продовольственной безопасностью в пяти регионах страны, в том числе в Мурманской области.

«Мурманск – рыбный город и нас, в первую очередь, заботит пищевая безопасность в части экспорта рыбы, рыбной продукции и нерыбных объектов промысла. Недавно в Мурманске мы построили современную лабораторию, которая позволит обеспечить практически 100-процентный охват продукции рыболовства и аквакультуры. Кроме того, лаборатория облегчит работу местных производителей, теперь им не нужно будет отправлять свою продукцию на обследование в Москву или Санкт-Петербург. В настоящее время ведётся работа по оснащению лаборатории современным оборудованием», – сказал Виктор Макаркин.

В новой лаборатории планируется проводить широкий спектр лабораторных исследований сырья, готовой продукции животного происхождения, в том числе продукции водного промысла и аквакультуры, вспомогательных материалов, кормов и кормовых добавок для животных, воды по показателям качества и безопасности в объеме требований как российского, так и международного законодательства, сообщает Министерство информационной политики Мурманской области.

Фото: https://gov-murman.ru