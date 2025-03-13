Новая специализированная машина приступила к работе по вывозу крупногабаритных отходов в Мурманске

Это так называемый ломовоз – автомобиль, снабженный специальным механизмом («рукой»), при помощи которого он самостоятельно может загружать в кузов различные грузы. Весной, в период таяния снегов, подобная техника особенно востребована, кроме того, её могут использовать при ликвидации несанкционированных свалок.

Как отмечает пресс-служба Мурманского филиала АО «Ситиматик», ломовозы применяют в основном в обслуживании площадок для складирования крупногабаритных отходов.

Парк специализированной техники, обслуживающей областной центр, был увеличен в соответствии с «дорожной картой» по улучшению качества предоставления услуг по обращению с ТКО на территории Мурманской области. В настоящее время ежедневно на маршруты в регионе выходят 72 единицы спецтранспорта, в том числе по Мурманску – 13 мусоровозов, пять машин для вывоза крупногабаритных отходов, а также два ломовоза. Ещё один грузовик с манипулятором прибудет в Мурманск на следующей неделе. И он также займётся вывозом крупногабаритных отходов на наиболее сложных участках.

Фото предоставлено пресс-службой Мурманского филиала АО «Ситиматик».