Новая станция безреагентной очистки «АЭРОМАГ» обеспечит жителей Росляково и Сафоново качественной питьевой водой

Работы по реконструкции объекта водоподготовки на озере Большое Грязненское близ Североморска идут согласно графику.

Установка комплекса современного оборудования, в том числе станции безреагентной очистки «АЭРОМАГ», в 2024 году обеспечит жителей Росляково и Сафоново качественной питьевой водой.

Как сообщает Минэнерго и ЖКХ Мурманской области, на сегодняшний день все оборудование и материалы доставлены на стройплощадку, производится укладка фундаментных плит и монтаж слоя утеплителя.

Напомним, правительством Мурманской области подписано соглашение с Минстроем России о выделении средств на реконструкцию водопроводной насосной станции на озере Большое Грязненское в рамках федерального проекта «Чистая вода» национального проекта «Жильё и городская среда».

Фото: https://gov-murman.ru