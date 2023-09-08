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Мурманская область. Арктика (16+)08.09.23 13:30

Новая станция водоподготовки поможет решить проблему качества воды в Росляково и Сафоново

Первый замминистра энергетики и ЖКХ региона Сергей Лупанский посетил стройплощадку новой станции водоподготовки на озере Большое Грязненское.

Проект стоимостью порядка 300 млн рублей реализуется в рамках федерального проекта «Чистая вода» национального проекта «Жильё и городская среда». Реконструкция решит вопрос качества холодного водоснабжения жителей Росляково и Сафоново.

На объекте завершена шурфовка и вынос инженерных сетей из зоны производства работ, осуществлен демонтаж старых помещений, готово основание для новых площадей.

В процессе – сооружение камер подключения К1 и К2, монтаж павильона для оборудования водоочистки, установка комплекса очистки воды «АЭРОМАГ» – уникального отечественного оборудования, которое работает по принципу водопада: отделение примесей происходит под давлением мощного напора. Как показали пробы, большую часть загрязнений в источнике составляет органика – торф. После отделения он будет накапливаться в специальных ёмкостях.

Примечательно то, что «АЭРОМАГ» до настоящего времени использовался только для подземных источников.

Как пояснил директор МУП «Североморскводоканал» Алексей Каменев, станция на Большом Грязненском стала своего рода пилотным проектом для использования оборудования для очистки воды из озера. Для этих целей несколько раз специалистами завода-изготовителя и «Североморскводоканала» проводились натурные испытания с корректировкой настроек.

Как сообщает Минэнерго и ЖКХ Мурманской области, также новый объект водоподготовки будет полностью автоматизирован с возможностью дистанционной корректировки показателей.

«Комплексный подход к обеспечению населения качественной водой крайне важен. Два проекта – реконструкция водонасосной станции на Большом Грязненском и перевод домов на закрытую систему горячего водоснабжения – как раз пример такого подхода. Последовательная реализация этих проектов в итоге даст более качественный результат», – подчеркнул Сергей Лупанский.

 

Фото: https://gov-murman.ru

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