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Мурманская область. Арктика (16+)19.06.20 16:55

Новая страница в жизни мурманских портовиков и выпускников транспортно-логистического класса

Сегодня выпускники 11-го транспортно-логистического класса подшефной гимназии № 8 г. Мурманска сдали первый выпускной экзамен по профильному направлению, который прошел в формате телевизионной передачи «Своя Игра». После успешной проверки своих знаний, ребята отправились на экскурсию по родным причалам Мурманского морского торгового порта.

В качестве подарка градообразующему предприятию и его коллективу, выпускники организовали флешмоб на грузовом районе № 1 АО «ММТП» и выстроились в форме сердца с красными воздушными шариками. Именно так ребята хотели выразить свою благодарность мурманским портовикам за предоставленную возможность обучения в транспортно-логистическом классе.

В ходе мероприятия на производственной площадке гимназисты вместе с классным руководителем и директором гимназии №8 Ольгой Дзюбой встретились с генеральным директором Мурманского морского торгового порта Алексеем Рыковановым.

«Рад приветствовать вас на территории нашего предприятия. Сегодня я в очередной раз убедился, что в 2017 году мы приняли верное решение в вопросе организации транспортно-логистического класса. За эти несколько лет вы изучили логистику, менеджмент, профессиональный английский язык, познакомились с производством, историей и социальными проектами Мурманского морского торгового порта. Уверен, что все то, чему вы научились в транспортно-логистическом классе, поможет вам при поступлении в ВУЗы и в дальнейшей жизни», - отметил генеральный директор АО «ММТП» Алексей Рыкованов.

 Каждый выпускник транспортно-логистического класса получил диплом от Мурманского морского торгового порта о завершении профильного обучения, а также сертификат, который позволит даст им дополнительные баллы при поступлении.

«Это всего лишь второй выпуск транспортно-логистического класса, однако наша плодотворная работа совместно с Мурманским морским торговым портом уже дает свои результаты. Значительная часть выпускников планирует остаться в Мурманске и поступить на портовские специальности, чтобы потом устроиться на работу в АО «ММТП», - подчеркнула директор гимназии №8 г. Мурманска Ольга Дзюба.

Стоит отметить, что данный выпуск транспортно-логистического класса является по-настоящему уникальным, поскольку у ребят появилась возможность увидеть порт в период приостановки перегрузочных операций, которые вызваны аварией на ж/д мосту вблизи станции Выходной. Гимназисты застали исторический момент, поскольку АО «ММТП» никогда не прекращал свою деятельность, даже в годы войны.

«Несмотря на то, что ж/д операции прекращены, мы продолжаем реализацию социально значимых мероприятий и сегодня на территории порта мы чествуем выпускников гимназии № 8. Более того, мы в режиме реального времени отслеживаем ход работ по строительству обходного железнодорожного пути и надеемся, что уже сегодня в порт прибудет первый груженный состав. Мурманские портовики проделали масштабную работу с коллегами из ОАО «РЖД» и в настоящий момент мы получили подтверждение, что в порт ежесуточно будет поступать 15 пар поездов. Это позволит реализовать планы второго полугодия в полном объёме. Мы благодарим всю команду ОАО «РЖД» и правительства Мурманской области за ударный труд в восстановлении железнодорожного сообщения», - прокомментировал текущую ситуацию А. Рыкованов.

В завершении мероприятия на предприятии прозвучал торжественный гудок как символ начала работ Мурманского морского торгового порта после трёхнедельного простоя и старта самостоятельной жизни выпускников транспортно-логистического класса.

Транспортно-логистический класс АО «ММТП» в гимназии № 8 - это первый в Мурманске опыт открытия профильного класса с региональной специализацией. Первый профильный класс был открыт 1 сентября 2017г, а уже в 2018 году в мурманской гимназии № 8 открылся еще один «портовской» класс. В настоящий момент в гимназии действует два профильных класса на постоянной основе – 10 и 11.

 

Комментарии

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