Областной художественный музей приглашает обсудить художественную толерантностьМурманская область продемонстрировала рост по ряду ключевых показателей экономического развития за 2021 год
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика (16+)17.02.22 15:00

Новая техника автопарка АО «МЭС» позволяет создавать запас топлива в короткие сроки

Автопарк АО «МЭС» пополнился новым мазутовозом марки Scania. В первый день работы в АО «Мурманэнергосбыт» мазутовоз совершил 4 рейса в ЗАТО Александровск, доставив порядка 100 тонн топлива в Гаджиево, Снежногорск и Полярный.

Как правило, маршрут пролегает от эстакады слива, куда нефтепродукты доставляются по железной дороге от заводов-производителей, до мазутохранилищ в отдаленных населенных пунктах, запас которых нужно периодически пополнять. Так, энергетики стараются заполнить резервуары с топливом на котельной в Лодейном до наступления непогоды, поскольку дорога на Териберку перекрыта чаще других и мазутовозы вынуждены двигаться вместе со всеми в колонне. В настоящий момент тепловой источник в отдаленном селе на берегу Баренцева моря обеспечен мазутом до конца отопительного сезона.

Таким образом, новая техника автопарка АО «МЭС» позволит оперативно наполнять резервуары нефтепродуктами и создать запас топлива в короткие сроки до наступления непогоды.

Как сообщает региональное Минэнерго и ЖКХ, по дорогам Мурманской области в общей сложности курсирует дюжина мазутовозов компании «Мурманэнергосбыт». В арсенале ресурсников 12 тягачей и цистерн для доставки топлива на котельные. Юг области обслуживает техника, закрепленная за филиалом «Кандалакшская теплосеть». Ещё одна единица техники работает в Ловозере и Ревде. Остальные мазутовозы «Scaniа» курсируют между Мурманском и котельными, расположенными в Кольском районе: Мурмашах, Кильдинстрое, Молочном, Верхнетуломском, Шонгуе, Ура-Губе. Также автотранспортом доставляется топливо в хранилища в Полярном, Видяево, Гадживо и Снежногорске.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/440368/#&gid=1&pid=2

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Первые итоги 2022 года: что происходит с рынком труда СЗФО прямо сейчас
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманский морской торговый порт: НОВЫЕ ДОСТИЖЕНИЯМурманская областная Дума: БЮДЖЕТ НА 2022 ГОД БУДЕТ НАПРАВЛЕН НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ И ФИНАНСОВОЙ СТАБИЛЬНОСТИ, А ТАКЖЕ НА РАЗВИТИЕ РЕГИОНАМурманская областная Дума: НА СТРАЖЕ ИНТЕРЕСОВ ЗАТО
-Политбарометр (18+)
ПодробнееВ Совете депутатов города Мурманска исключили из партии соратников Андрея Сысоева
-

Последние комментарии

Северянин
16.02.22 18:21
Ещё бы мазут на газ заменить,котельные новые построить,а то котельни рухнут скоро от старости . Зарплату рабочему персоналу поднять до 80 т.рублей. Работают люди за ПОЛЯРНЫМ КРУГОМ ,а зарплаты 25 -27
Комментарий к новости:Министерство обороны успешно реализует программу по энергосбережению и энергоэффективности в военных городках Мурманской области
Северянин
16.02.22 18:15
За 24 . тысячи рублей ???
Комментарий к новости:Состояние рынка труда Мурманской области по итогам 2021 и прогнозы на 2022 год – версия hh.ru
Д.О. Вернер
16.02.22 13:46
Мурманская область заняла 38 место (49 баллов) в рейтинге качества жизни регионов за 2021 год против 43 места за 2020 год (46 баллов). А можно опубликовать ФИО АВТОРА таких строк?
Комментарий к новости:Мурманская область продемонстрировала рост по ряду ключевых показателей экономического развития за 2021 год
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
3112345678910111213141516171819202122232425262728123456
-Скоро в эфире19:00«Международные новости». Информационная программа (12+)19:30Новости. Информационная программа (12+)20:00«Проще говоря». Тематическая программа (12+)
-PRO Деньги (16+)8,6% - Госдума приняла закон об индексации пенсий военным пенсионерам-PRO Валюту (16+)Курс евро вырос на 82 копейки, доллар подрос почти на 74 копейки-PRO Энергетику (18+)Кольская АЭС увеличила выработку электроэнергии в январе на 10,4 процента-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 17 февраля-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)8,6% - Госдума приняла закон об индексации пенсий военным пенсионерам
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Наложение ареста на единственное жильё признано законным
© 2009 - 2022
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика