Новая техника автопарка АО «МЭС» позволяет создавать запас топлива в короткие сроки

Автопарк АО «МЭС» пополнился новым мазутовозом марки Scania. В первый день работы в АО «Мурманэнергосбыт» мазутовоз совершил 4 рейса в ЗАТО Александровск, доставив порядка 100 тонн топлива в Гаджиево, Снежногорск и Полярный.

Как правило, маршрут пролегает от эстакады слива, куда нефтепродукты доставляются по железной дороге от заводов-производителей, до мазутохранилищ в отдаленных населенных пунктах, запас которых нужно периодически пополнять. Так, энергетики стараются заполнить резервуары с топливом на котельной в Лодейном до наступления непогоды, поскольку дорога на Териберку перекрыта чаще других и мазутовозы вынуждены двигаться вместе со всеми в колонне. В настоящий момент тепловой источник в отдаленном селе на берегу Баренцева моря обеспечен мазутом до конца отопительного сезона.

Таким образом, новая техника автопарка АО «МЭС» позволит оперативно наполнять резервуары нефтепродуктами и создать запас топлива в короткие сроки до наступления непогоды.

Как сообщает региональное Минэнерго и ЖКХ, по дорогам Мурманской области в общей сложности курсирует дюжина мазутовозов компании «Мурманэнергосбыт». В арсенале ресурсников 12 тягачей и цистерн для доставки топлива на котельные. Юг области обслуживает техника, закрепленная за филиалом «Кандалакшская теплосеть». Ещё одна единица техники работает в Ловозере и Ревде. Остальные мазутовозы «Scaniа» курсируют между Мурманском и котельными, расположенными в Кольском районе: Мурмашах, Кильдинстрое, Молочном, Верхнетуломском, Шонгуе, Ура-Губе. Также автотранспортом доставляется топливо в хранилища в Полярном, Видяево, Гадживо и Снежногорске.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/440368/#&gid=1&pid=2