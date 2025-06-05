Новая техника высокой проходимости приступила к работе в коммунальной сфере Мурманской области

С начала года региональный оператор по обращению с твёрдыми коммунальными отходами (ТКО) – Мурманский филиал АО «Ситиматик» приобрёл уже четыре единицы: тяжёлый бульдозер для работы непосредственно на картах хранения ТКО в «Экотехнопарке» Мурманской области, два мультилифта-вездехода и ломовоз.

Как сообщает пресс-служба Мурманского филиала АО «Ситиматик», каждый мультилифт выполнен на базе автомобиля «МАЗ», снабжён мощным крюковым зацепом, при помощи которого на платформу устанавливается контейнер с грузом уплотненных ТКО. Общая разрешенная масса такого автомобиля – 33 тонны. Один будет обслуживать внутренние линии «Экотехнопарка» – доставлять мусор после сортировки от мусоросортировочного комплекса к точке захоронения. Второй направят на доставку ТКО с мусороперегрузочных станций (МПС) в Александровске и Североморске. Таким образом, риск переполнения МПС в результате увеличившихся объёмов коммунальных отходов в северной технологической зоне по обоим берегам Кольского залива снизится к минимуму. Ещё один незаменимый помощник в организации транспортировки ТКО – это ломовоз, автомобиль, снабженный специальным механизмом («рукой»), при помощи которого он самостоятельно загружает в кузов различные грузы. Такая спецтехника может не только работать на контейнерных площадках, но и участвовать в ликвидации свалок, что особенно актуально в летний период.

Парк технических средств, обслуживающих областной центр, был увеличен в соответствии с дорожной картой по улучшению качества предоставления услуг по обращению с ТКО на территории Мурманской области. Ежедневно на маршруты в регионе выходят 72 единицы спецтранспорта, в том числе по Мурманску – 13 мусоровозов, 5 машин для вывоза крупногабаритных отходов, а также 3 ломовоза.

Фото предоставлено пресс-службой Мурманского филиала АО «Ситиматик».