Новая «Точка роста» откроется к 1 сентября в микрорайоне Кукисвумчорр Кировска

1 сентября в микрорайоне Кукисвумчорр Кировска появится «Точка роста». Работы по ремонту классов, в которых расположатся современные образовательные пространства, идут полным ходом. Готовность составляет порядка 80 процентов.

Как сообщает «Твой Кировск», подготовка классов выходит на финишную прямую. Выполнение работ проконтролировал заместитель главы администрации Кировска Роман Егоров.

— Это будут три больших кабинета, оснащённых современной мебелью и высокотехнологичным оборудованием. Это кабинеты химии и биологии, кабинет физики и лаборатория. И таких «Точек роста» в Кировске будет уже три, — прокомментировал Роман Егоров.

Фото: https://vk.com/tvoy_kirovsk?z=photo-148376343_457265061%2Fwall-148376343_54655