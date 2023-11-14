Новая уникальная погрузочно-разгрузочная операция выполнена в ММТП

От причала Мурманского морского торгового порта в порт Саббета в очередной рейс отправился российский балкер ледового класса «ТГ Арктика».

На его борту - элементы будущих купольных конструкций резервуаров для хранения СПГ. Длина каждого пролета составляет 37,8 метра, вес 80 тонн – это новое достижение мурманских портовиков в обработке длинномерных и тяжеловесных грузов.

АО «ММТП» обеспечило проведение погрузочно-разгрузочных операций у причала №15, который ещё носит название «арктический». Именно здесь мурманские портовики обрабатывают грузы, предназначенные для выполнения масштабных инфраструктурных проектов Арктической зоне Российской Федерации.

«Каждый генеральный груз – особенный. Его транспортировка требует индивидуального подхода и выработки оптимальных инженерных решений. Успешная обработка очередной уникальной партии арктического груза – подтверждение технических возможностей и высокой квалификации специалистов нашего предприятия», - сказал директор по производству АО «ММТП» Виталий Власов.

АО «Мурманский морской торговый порт» - единственный универсальный порт в регионе. Обеспечивает круглогодичное судоходство для судов водоизмещением до 200 тысяч тонн. Мощности порта созданы для навалочных и генеральных грузов самого широкого спектра, в том числе, крупнотоннажных и длинномерных.

Фото предоставлено пресс-службой АО «ММТП».