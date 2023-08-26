Мурманская область. Арктика (16+)26.08.23 08:40
Новая выставка начала работать в Мурманском областном художественном музее
Посетители Отдела народного искусства и ремёсел Мурманского областного художественного музея (ул. Книповича, 23а) смогут увидеть работы в разнообразных техниках: живопись, лоскутное шитье, декупаж, кружевоплетение, флористика, резьба по дереву и многое другое.
Как пишет vk.com/murmanculture, посещение выставки и тематических экскурсий поможет узнать больше о творческих объединениях, действующих в школе ремесел художественного музея, а также об обучающих курсах, на которых можно научиться своими руками создавать удивительную красоту и в полной мере раскрыть свои творческие способности.
Выставка будет работать до 1 октября. (0+)
Фото: https://vk.com/murmanculture?z=photo-139605315_457266935%2Falbum-139605315_00%2Frev
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Последние комментарии
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Спасибо за репортаж, увидели сына!
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