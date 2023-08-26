Новая выставка начала работать в Мурманском областном художественном музее

Посетители Отдела народного искусства и ремёсел Мурманского областного художественного музея (ул. Книповича, 23а) смогут увидеть работы в разнообразных техниках: живопись, лоскутное шитье, декупаж, кружевоплетение, флористика, резьба по дереву и многое другое.

Как пишет vk.com/murmanculture, посещение выставки и тематических экскурсий поможет узнать больше о творческих объединениях, действующих в школе ремесел художественного музея, а также об обучающих курсах, на которых можно научиться своими руками создавать удивительную красоту и в полной мере раскрыть свои творческие способности.

Выставка будет работать до 1 октября. (0+)

Фото: https://vk.com/murmanculture?z=photo-139605315_457266935%2Falbum-139605315_00%2Frev