Новая выставка областного краеведческого музея рассказывает о сокровищах контрабандистов

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, Мурманский областной краеведческий музей в сотрудничестве с Государственным Дарвиновским музеем запустил новый выставочный проект «Сокровища контрабандистов».

Экспозиция расскажет об одном из самых доходных видов теневого бизнеса – незаконной торговле редкими животными. По всему миру ради мяса, шкур, кожи, для изготовления духов, лекарств, украшений и разведения экзотических домашних питомцев уничтожается огромное количество видов животных, в том числе находящихся на грани вымирания. Особенно сильно страдают регионы, в которых пока еще существует высокое биоразнообразие, такие как, например, Юго-Восточная Азия, Южная Америка и Африка. Чем более редкий вид, тем выше цена и тем больше животных уничтожается.

Как сообщает Министерство культуры Мурманской области, посетители выставки увидят представителей фауны, являющихся источником дохода для контрабандистов. Среди них чучела различных видов попугаев, рептилий, шимпанзе и других животных. Будут представлены шкуры, бивни, рога, плавники и различные дериваты, ради которых безжалостно уничтожаются самые редкие виды животных. Также на выставке размещены реальные предметы, изъятые на российской таможне и переданные в качестве экспонатов московскому Государственному Дарвиновскому музею.

Выставка будет работать в краеведческом музее на улице Павлова, 1 до 24 марта.

Фото: https://gov-murman.ru